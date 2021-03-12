Компания «Биокад» первой в российской фармотрасли опубликовала отчет КСО по GRI

«Биокад» впервые в российской фармотрасли опубликовал отчет по корпоративной социальной ответственности (КСО) на основе международного стандарта GRI Standards (Global Reporting Initiative), сообщает компания.

По данным IQVIA, «Биокад» вошла в топ-15 крупнейших компаний на российском фармацевтическом рынке.

«Более 4 млрд руб. инвестировано компанией в научные разработки и более 45 млн руб. — в образовательные проекты. Около 30 тыс. человек стали участниками программ профилактики и поддержки пациентов. Разработана комплексная система экологического менеджмента, планомерно снижаются прямые выбросы парниковых газов. Планируется, что к 2030 году выбросы промышленных комплексов компании сократятся на 30%. Стратегия развития утверждена до 2023 года», — говорится в отчете.

«В рамках стратегии КСО вкладываемся в научную и инновационную деятельность, повышаем доступ к высокоэффективному лечению, развиваем регионы присутствия, заботимся о здоровье сотрудников и их семей, реализуем программы профилактики социально значимых заболеваний и внедряем комплексный подход к управлению воздействием на окружающую среду», — сообщила директор по внешним коммуникациям компании Ирина Кенюхова.

Отчет был подготовлен во время пандемии и некоторые исследования пришлось отложить, чтобы заняться актуальными в текущий период задачами — разработкой вакцины и испытаниями левилимаба, препарата для терапии осложненного течения COVID-19.

gxpnews