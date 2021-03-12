НАНОЛЕК расширила портфель онкопрепаратов

Компания НАНОЛЕК получила регистрационное удостоверение на лекарственный препарат под МНН ритуксимаб. Удостоверение было выдано Министерством здравоохранения Российской Федерации 11 февраля 2021 года сроком на 5 лет, номер государственной регистрации ЛП-006796, сообщает компания.

Получение регистрационного удостоверения на данный препарат является важным шагом в развитии сотрудничества между НАНОЛЕК и глобальной биотехнологической компанией полного цикла mAbxience. Процесс трансфера производства данного препарата позволит вскоре получить полностью локальный продукт для лечения российских пациентов.

«Компания НАНОЛЕК развивает свой бизнес в трех основных направлениях: вакцины, онкология и специализированная помощь. Получение регистрационного удостоверения на МНН ритуксимаб и расширение портфеля онкологических препаратов — важное событие не только для компании. Огромная работа, которая была проделана нашей командой, позволит большему количеству пациентов получить доступ к качественной современной терапии на территории Российской Федерации», — заявил президент компании Владимир Христенко.

Ритуксимаб – это противоопухолевое средство из группы моноклональных антител. Его применяют в терапии B-клеточных неходжкинских лимфом у взрослых, хронических лимфолейкозов, ревматоидного артрита, гранулематоза Вегенера и микроскопического полиангиита у пациентов с двух лет.

gxpnews