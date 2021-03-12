В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Вакцинация препаратом британско-шведской компании AstraZeneca против коронавируса в Дании временно приостановлена после появления информации об образовании тромбов у привившихся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релизе управления здравоохранения страны.

«Вакцинация препаратом против COVID-19 от AstraZeneca приостановлена до дальнейшего уведомления. Это произошло после сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у людей, вакцинированных им. Европейское агентство по лекарственным средствам начало исследование вакцины AstraZeneca. Одно сообщение касается смерти в Дании», — говорится в пресс-релизе управления.

В нем также отмечается, что в «в настоящее время нельзя сделать вывод о том, существует ли связь между вакциной и тромбами».

Прививки препаратом приостановлены на 14 дней. В период с 29 марта по 1 апреля власти сообщат о новом решении в отношении его использования.

5 марта управление вновь рекомендовало использование вакцины для всех жителей страны старше 18 лет, хотя ранее призвало ограничить использование вакцины AstraZeneca лицами моложе 65 лет.

gxpnews