Терапия Eli Lilly моноклональными антителами снизила риск смерти и госпитализации от COVID-19 на 87%

Комбинированная терапия из двух разрабатываемых американской Eli Lilly моноклональных антител бамланивимаба и этесевимаба значительно снизила количество госпитализаций и летальных исходов, связанных с COVID-19, среди пациентов из группы риска, у которых диагностировали заражение SARS-CoV-2, сообщает компания. Такие выводы сделаны по итогам фазы III рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования.

В испытании под названием BLAZE-1 участвовали 769 человек в возрасте от 12 лет с легкой и средней формами COVID-19, имеющих факторы высокой степени риска для здоровья. Из них 511 пациентов получили комбинацию антител, а 258 – плацебо. Согласно полученным данным, среди участников, принимавших бамланивимаб в сочетании с этесевимаб, было всего четыре случая госпитализации или смерти, в группе плацебо число таких исходов достигло 14, 13 из которых были связаны с COVID-19. В результате комбинация антител Eli Lilly продемонстрировала снижение степени риска на 87%.

«Эти результаты подтверждают наши предыдущие выводы об эффективности применения разрешенных доз бамланивимаба в 700 мг и этесевимаба в 1400 мг.Это убедительные данные — в дополнение к недавнему разрешению на использование препарата в экстренных случаях (EUA) от FDA, решению CHMP от EMA и рекомендациям по терапии», — отметил глава Lilly Research Laboratories Даниил Сковронский. Он также утверждает, что испытание проводилось на фоне появления новых штаммов коронавируса, что указывает на способность бамланивимаб с этесевимабом сохранять свои свойства в случае заражения появившимися недавно вариантами SARS-CoV-2.

gxpnews