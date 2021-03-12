Препарат против гриппа «Ксофлюза» компании «Рош» появился в продаже в России

Противовирусный препарат «Ксофлюза» (МНН балоксавир марбоксил) компании «Рош» поступил в продажу в России. Пациенты могут приобрести лекарство по рецепту врача в интернет-аптеках, а с сентября — в розничных аптечных сетях, сообщают в компании.

Балоксавир марбоксил — первый в своем классе лекарственный препарат для терапии гриппа для однократного применения внутрь, который способствует прекращению репликации вируса на ранних стадиях. Препарат продемонстрировал эффективность против широкого спектра вирусов гриппа, включая устойчивые к осельтамивиру штаммы и штаммы птичьего гриппа (H7N9, H5N1).

Препарат разрешен для применения по двум показаниям:

— лечение гриппа у пациентов в возрасте 12 лет и старше, у которых симптомы гриппа отмечаются на протяжении не более 48 часов, и у которых нет дополнительных заболеваний;

— лечение гриппа у пациентов в возрасте 12 лет и старше, у которых симптомы гриппа отмечаются на протяжении не более 48 часов, и которые подвержены высокому риску развития осложнений гриппа.

«Пандемия COVID-19 заставила всех нас на некоторое время забыть о другой серьезной опасности — вирусе гриппа. Мы рады сообщить, что наша передовая разработка в лечении гриппа — препарат “Ксофлюза” — теперь доступен российским пациентам. Балоксавир марбоксил призван помочь пациентам не только быстрее облегчить симптомы гриппа, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения, связанную с развитием осложнений у пациентов группы высокого риска», — отметила медицинский директор АО «Рош-Москва» Екатерина Фадеева.

Грипп является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, представляющих значимую проблему для общественного здоровья. Он ежегодно приводит к 3–5 млн случаям тяжелого течения болезни, миллионам госпитализаций и до 650 тыс. случаев смерти.

gxpnews