Роспотребнадзор настаивает на обязательной маркировке БАДов

Маркировка биологических активных добавок (БАД) должна появиться в России для тотального контроля за качеством этого вида продукции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 марта на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

«Выборочный контроль (БАДов), конечно, мы проводим, но мы считаем, что должен быть и тотальный контроль через маркировку. … Сейчас с лекарствами мы смотрим, как получается. Все новое не сразу запускается идеально, к этому надо относиться достаточно спокойно. И следом за этим, я абсолютно уверена, (маркироваться) будет и вся продукция, которая называется биологически активным добавками», — цитирует ТАСС Попову.

Глава надзорного ведомства отметила, что Роспотребнадзор полтора года назад обращался в Минпромторг России с инициативой введения маркировки для БАДов.

«Это сегодня необходимый и единственно, наверное, возможный путь избавиться от серого рынка, контрафакта и вывести продукцию на новый качественный уровень», — считает Анна Попова.

В конце 2020 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции намерена провести эксперимент по внедрению маркировки БАДов. В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, обязательной уже является маркировка лекарств.

gxpnews