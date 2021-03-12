Центр планирования и организации лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Прием заявок на участие в аукционе на закупки препарата долутегравир заканчивается 26 марта, на остальные препараты – 19 марта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

– Глекапревир + Пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 253 524 144,72 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Глекапревир + Пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 288 851 279,64 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Глекапревир + Пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 208 184 506,32 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 746 455,00 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Этравирин, таблетки, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 23 716 508,40 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Теризидон, капсулы, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 236 714,17 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 113 761 296,00 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 599 871,72 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, и/или порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения 750 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 20 381 901,54 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 88 025 011,20 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 19.03.2021.

– Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 652 328 397,78 руб.

Прием заявок на участие заканчивается: 26.03.2021.

Елена Сидорова

pharmvestnik