EMA одобрило четвертую вакцину против COVID-19

EMA рекомендовало предоставить условное регистрационное удостоверение вакцине J&J от коронавируса. Это четвертая вакцина, которую агентство одобрило в ЕС после препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

EMA одобрило вакцину против COVID-19 от Janssen, подразделения Johnson & Johnson, для использования в Евросоюзе, сообщается на сайте регулятора. Ведомство пишет, что после тщательной оценки комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества.

«Благодаря этому последнему положительному заключению власти Европейского союза получат еще один вариант борьбы с пандемией и защиты жизни и здоровья своих граждан», — заявил по этому поводу Эмер Кук, исполнительный директор EMA, добавив, что «это первая вакцина, которая может вводиться одной дозой».

Результаты клинических испытаний, проводившихся в США, Южной Африке и странах Латинской Америки, показали, что вакцина J&J эффективна для предотвращения COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. В исследовании принимали участие более 44 тыс. человек. Половина из них получила дозу вакцины, другая половина — плацебо. Испытуемые не знали, вводили ли им вакцину J&J или плацебо.

Исследование показало, что по прошествии двух недель после вакцинации количество симптоматических случаев у получивших вакцину людей снизилось на 67% (116 случаев из 19 тыс. человек) по сравнению с людьми, получавшими плацебо (348 из 19 тыс. человек). Конечная эффективность вакцины составила 67%.

Побочные эффекты вакцины, зафиксированные в ходе исследования, были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечная боль и тошнота.

В начале марта FDA одобрило применение вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 для экстренного использования в США. Компания готова поставить в Соединенные Штаты 100 млн доз своего препарата к концу июня этого года.

Николай Соколов

pharmvestnik