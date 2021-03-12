«Спутник V» показал высокую эффективность против «британского» штамма COVID-19

Вакцина «Спутник V» в ходе клинических испытаний показала эффективность против «британской» версии коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против «британского» штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к «британскому» штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2», — заявил министр.

Он подчеркнул, что «Спутник V» защищает от мутировавшего «британского» штамма коронавируса «не менее эффективно, чем от обычного штамма».

Ранее минздрав Белоруссии сообщил о выявлении в республике первых случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.

gxpnews