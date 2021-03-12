Собянин рассказал о пяти офсетных контрактах на производство фармпродукции в Москве

В марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании «Биокад» в Алабушево под Зеленоградом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. До конца 2027 года компания поставит городу около 40 лекарственных препаратов. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд руб.

Таковы условия офсетного контракта, который правительство Москвы заключило с «Биокадом» в 2017 году. Собянин отметил, что власти столицы стараются поддерживать только отечественных производителей.

«Мы уже заключили пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь», — сообщил мэр. Общий объем закупок по пяти контрактам составит 73 млрд руб. в течение 10 лет.

«Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране. Мы зависим от импорта, со всеми его проблемами, когда речь идет о такой критической сфере, как доступность лекарств», — рассказал мэр Москвы.

В рамках второго офсетного контракта, заключенного в 2018 году, компания «Р-Опра» (входит в группу компаний «Р-Фарм») построит в Алабушево завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. В настоящее время идет строительство новых корпусов, в которых планируется разместить 12 производственных линий.

В 2019 году был подписан третий офсетный контракт. Через несколько месяцев компания «Гемамед» начнет тестовые поставки специальных медицинских изделий для стомированных больных со своего нового предприятия в технополисе «Москва» в Печатниках. Если тестирование будет успешным, следующим этапом станут серийные поставки.

Четвертый офсетный контракт был заключен в 2020 году с крупнейшим производителем детского питания – «Вимм-Билль-Данн». Производство будет организовано на базе Лианозовского молочного комбината.

Пятый офсет был подписан в феврале 2021 года с Московским эндокринным заводом, который в течение двух лет локализует производство 20 важнейших лекарственных средств – противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков.

«Конечно, офсетные контракты не могут быть массовой историей. Большую часть необходимых товаров город будет по-прежнему закупать на открытых торгах», — подчеркнул мэр.

«И даже когда сроки действия контрактов закончатся, новые фабрики все равно останутся в Москве, а вместе с ними рабочие места, технологии и налоги в бюджет города», добавил Сергей Собянин.

gxpnews