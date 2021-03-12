Вакцина Novavax оказалась высокоэффективна против исходного и «британского» штаммов SARS-CoV2

Novavax заявила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна на 89,7%. Препарат защищает на 96,4% от исходного штамма и на 86,3% от «британского» варианта SARS-CoV2. При этом эффективность вакцины была сильно снижена в ходе «южноафриканских» испытаний и составила 48,6%.

Субъединичная белковая вакцина от COVID-19 NVX-CoV2373 фармацевтической компании Novavax показала общую эффективность в 89,7% случаев в ходе фазы III исследований, подтвердив промежуточные результаты, обнародованные в январе. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте производителя.

Последний анализ данных проводился на основе 106 случаев симптоматического COVID-19, которые возникли после получения участниками второй дозы вакцины. Лишь 10 случаев были зарегистрированы в группе, которой давали реальную вакцину. Все остальные 96 заболевших пациентов оказались из группы плацебо.

В исследовании, проводившемся на территории Великобритании, приняли участие 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет. 27% добровольцев были в возрасте от 65 лет. Главным критерием оценки испытания была способность препарата предотвращать легкую, среднюю и тяжелую формы COVID-19.

Окончательный анализ результатов испытания показал, что показатели эффективности составили 96,4% и 86,3% против первоначального и «британского» вариантов SARS-CoV-2 соответственно. 10 случаев COVID-19 было отмечено среди участников в возрасте от 65 лет, девять из которых получали плацебо. Все пять добровольцев исследования, у которых развилась тяжелая форма заболевания, были из группы плацебо.

Более того, NVX-CoV2373, по всей видимости, может выработать достаточно сильную иммунную реакцию к коронавирусу даже после одной дозы. Через 14 дней после первой прививки ее эффективность была оценена в 83,4%.

Компания также предоставила полный анализ результатов фазы IIb исследования, проведенного в ЮАР, где одна группа исследователей оценивала действенность вакцины на 2665 здоровых взрослых пациентах, в то время как вторая включала в себя 240 ВИЧ-позитивных взрослых участников. Исходя из сообщения компании, всего было выявлено 147 случаев COVID-19, 51 из которых произошел в экспериментальной группе, 96 – в контрольной. Общая эффективность, основанная на добровольцах, большинство из которых были заражены «южноафриканским» вариантом коронавируса, известного как B. 1.351, составила 48,6%. Показатель эффективности возрос до 55,4%, если исключить из анализа пациентов с ВИЧ.

NVX–CoV2373 хорошо переносилась как в ходе «британских», так и «южноафриканских» исследований. Компания добавила, что наблюдался «низкий уровень» инцидентов с тяжелыми побочными эффектами после получения вакцины и случаев, требующих обращения к врачу.

Помимо этого, производитель в настоящее время проводит дополнительные исследования в США и Мексике на выборке из 30 тыс человек. Акции Novavax выросли на целых 22% после публикации результатов испытаний.

Владимир Заболотских

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