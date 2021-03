Одной дозы вакцины может быть достаточно для формирования иммунитета у переболевших COVID-19

Одной дозы вакцины Pfizer и Moderna может быть достаточно для защиты людей, уже переболевших COVID-19. Исследователи говорят, что это поможет сэкономить запасы вакцин и избежать дополнительных побочных эффектов у пациентов.

Специалисты обнаружили, что одной дозы вакцины против COVID-19 от Pfizer и BioNTech или Moderna может быть достаточно для обеспечения иммунитета у людей, ранее переболевших COVID-19, сообщает издание European Pharmaceutical Review. Данные исследования были опубликованы в the New England Journal of Medicine.

По мнению экспертов, это могло бы устранить необходимость во второй дозе, что поможет увеличить сильно ограниченные запасы вакцины. Также это сократит количество побочных эффектов, которые пациенты испытывают после получения второй дозы вакцины. Исследователи обнаружили, что они значительно сильнее проявлялись у людей с уже выработанным иммунитетом к SARS-CoV-2.

«Ответ антител на первую дозу вакцины у людей с ранее присутствующим иммунитетом равен или даже превышает ответ у неинфицированных людей после второй дозы. По этой причине мы считаем, что одной дозы вакцины достаточно для формирования иммунитета у людей, которые уже были инфицированы SARS-CoV-2», – заявила профессор кафедры микробиологии и медицины в Медицинской школе Икана центра Маунт-Синай и соавтор исследования Вивиана Саймон.

В исследовании приняли участие 109 человек с предыдущим иммунитетом от SARS-CoV-2 и без него. После первой дозы вакцины члены группы с предшествующим иммунитетом вырабатывали антитела в 10–20 раз чаще, чем ранее неинфицированные. Кроме того, титры антител у них были в 10–45 раз выше, чем у людей без ранее сформированного иммунитета. Они также были в шесть раз выше, чем у людей без иммунитета, получивших вторую дозу вакцины.

Эксперты также обнаружили, что после получения первой дозы вакцины у реципиентов с ранее существовавшим иммунитетом побочные эффекты возникали со значительно большей частотой. В этом исследовании приняли участие 231 человек, 83 из которых ранее болели COVID-19.

Исследователи пришли к выводу, что интенсивность ответа на первую дозу у людей, ранее инфицированных SARS-CoV-2, по-видимому, аналогична ответу на вторую дозу вакцины у людей, ранее не болевших. Вероятно, это связано с тем, что организм уже был «подготовлен» инфекцией, а это означает, что иммунные клетки научились распознавать спайковый белок вируса.

Николай Соколов

pharmvestnik