Депутаты готовы законодательно обеспечить онлайн-продажу рецептурных лекарств

При разрешении продажи рецептурных лекарств через интернет государство способно организовать контроль за их продажей даже эффективнее, чем при отпуске в аптеках, считают депутаты.

Депутаты неоднократно выступали за то, чтобы разрешить продажу рецептурных лекарств через интернет, потому что при тяжелых инфекционных заболеваниях люди нуждаются в первую очередь в них, заявил глава межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения Андрей Исаев.

«Мы рекомендовали правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к тому, чтобы осуществлять продажу рецептурных лекарственных препаратов через интернет. Это решение абсолютно верное, потому что при тяжелых инфекционных заболеваниях – таких, как COVID, грипп – люди нуждаются в первую очередь в них. И запрет продажи через интернет в данном случае служит плохую службу», – приводит слова Исаева портал er-gosduma.ru.

Парламентарий подчеркнул, что государство способно организовать контроль за продажей рецептурных препаратов, и он может быть даже эффективнее, чем при отпуске их в аптеках.

«Как мы знаем, во многих аптеках человек может назвать лекарство и без рецепта его приобрести. В данном случае курьер сможет доставлять препараты только при наличии рецепта и по нему отчитываться. Решение назрело, при необходимости мы готовы внести соответствующие изменения в законодательство», – подчеркнул Исаев.

Накануне «Ведомости» сообщили, что Минцифры предложило разрешить онлайн-продажу рецептурных лекарств. Инициатива вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, который уже направлен в правительство. «Инициатива была предложена отраслью. Она важна, поскольку даст возможность приобрести такие товары высшего приоритета, как лекарства, быстро и не выходя из дома», – подтвердил «РГ» замглавы Минцифры Максим Паршин.

Елена Сидорова

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