Владельцы Purdue Pharma готовы заплатить $4,3 млрд за причастность к «опиоидному кризису»

Члены семьи Саклер, владеющие Purdue Pharma, готовы выплатить $4,3 млрд для урегулирования разбирательств по 3 тысячам исков, поданных к компании в связи с ее причастностью к «опиоидному кризису». Первоначально, в ходе ведущихся по этому поводу переговоров, Purdue Pharma предлагала $3 млрд компенсации. Члены семьи Саклер, владеющие Purdue Pharma, готовы выплатить $4,3 млрд для урегулирования разбирательств по 3 тысячам исков, поданных к компании в связи с ее причастностью к «опиоидному кризису». Первоначально, в ходе ведущихся по этому поводу переговоров, Purdue Pharma предлагала $3 млрд компенсации.

Детали предполагаемой сделки будут озвучены вместе с планом по реорганизации компании в ближайшее время, сообщили Reuters четыре знакомых с ситуацией источника.

Ожидается, что $4,275 млрд предприниматели смогут получить в процессе банкротства Purdue Pharma, процедура которого была запущена в сентябре 2019 года, а также от продажи своих зарубежных активов.

В конце октября 2020 года Purdue Pharma обещала выплатить $2,775 млрд истцам, $225 млн – федеральному правительству, а также покрыть различные неустойки по урегулированию исков. Кроме того, компания обязывалась выплатить штрафы на сумму более $3,5 млрд.

В ноябре 2020 года Purdue также призналась в мошенничестве с участием официальных лиц США, выплате незаконных вознаграждений как врачам, так и продавцу электронных медицинских записей. Тогда компания согласилась выплатить $8,3 млрд в качестве уголовно-гражданского наказания для урегулирования расследований Министерства юстиции США.

Несколько американских штатов в августе 2020 года заявили о взыскании $2,2 трлн с производителя опиоидного препарата OxyContin (оксикодон) компании Purdue Pharma. По данным заявителей, компания способствовала «опиоидному кризису», навязывая врачам и пациентам рецептурный OxyContin и не предупреждая о рисках. Передозировка препаратом, по данным истцов, с 1999 по 2016 год стала причиной смерти 450 тысяч человек. Только штаты Калифорния и Нью-Йорк требуют от Purdue $192 млрд и $165 млрд соответственно. Конфликт урегулирован пока лишь с Оклахомой.

Помимо Purdue, с аналогичными проблемами столкнулись и другие производственные, дистрибьюторские и розничные фармкомпании, в том числе McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp, Cardinal Health Inc, Walgreen Boots Alliance. В 2019 году на урегулирование подобных споров Teva пришлось потратить $85 млн, Purdue – $270 млн, Insys – $225 млн, а самую крупную сумму – $1,4 млрд – выплатит Reckitt Benckiser.

Подробнее об «опиоидном кризисе» в США и роли Purdue в случившемся – в материале Vademecum.