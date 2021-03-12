Renewal запустит в производство 60 новых препаратов

Компания Renewal в 2021 году планирует начать выпуск более 60 новых ЛС – антибиотиков, сердечно-сосудистых, ноотропных, противовирусных, гастроэнтерологических и других препаратов (в том числе индапамид, моксонидин, метопролол, лизиноприл, омепразол, азитромицин, ацикловир). Об этом сообщил генеральный директор Renewal Владлен Калустов во время рабочего визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на производство. Компания Renewal в 2021 году планирует начать выпуск более 60 новых ЛС – антибиотиков, сердечно-сосудистых, ноотропных, противовирусных, гастроэнтерологических и других препаратов (в том числе индапамид, моксонидин, метопролол, лизиноприл, омепразол, азитромицин, ацикловир). Об этом сообщил генеральный директор Renewal Владлен Калустов во время рабочего визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на производство.

В этом году ожидается рост производственных возможностей предприятия – начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные и инфузионные растворы, спреи) мощностью более 20 млн упаковок в год. Летом запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года – расширение складских помещений на 15 тысяч палето-мест.

«Макростатистика 2020 года показала снижение объемов реализации медикаментов на аптечном рынке. Спад составил порядка 3–5%, так что я не могу сказать, что пандемия дала толчок развитию фармацевтики. Скорее наоборот, – отметил Владлен Калустов. – Исключение составили отдельные категории препаратов: противовирусные, противовоспалительные средства, антикоагулянты. Вопреки общему тренду, мы достигли высоких показателей роста, в первую очередь за счет технической готовности к таким вызовам, как внедрение обязательной маркировки, а также благодаря запуску новых объектов и значительному расширению ассортимента». В 2020 году, добавил генеральный директор Renewal, в Новосибирске был запущен новый цех, увеличивший мощности по производству твердых лекарственных форм, начат полномасштабный выпуск настоек. В планах компании на текущий год – открыть мазевое производство, а также новый корпус, где будут выпускать, в частности, гормональные лекарственные средства и препараты на растительной основе.

Фото: Renewal

vademec