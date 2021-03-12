Renewal запустит в производство 60 новых препаратов

В этом году ожидается рост производственных возможностей предприятия – начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные и инфузионные растворы, спреи) мощностью более 20 млн упаковок в год. Летом запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года – расширение складских помещений на 15 тысяч палето-мест.
«Макростатистика 2020 года показала снижение объемов реализации медикаментов на аптечном рынке. Спад составил порядка 3–5%, так что я не могу сказать, что пандемия дала толчок развитию фармацевтики. Скорее наоборот, – отметил Владлен Калустов. – Исключение составили отдельные категории препаратов: противовирусные, противовоспалительные средства, антикоагулянты. Вопреки общему тренду, мы достигли высоких показателей роста, в первую очередь за счет технической готовности к таким вызовам, как внедрение обязательной маркировки, а также благодаря запуску новых объектов и значительному расширению ассортимента». В 2020 году, добавил генеральный директор Renewal, в Новосибирске был запущен новый цех, увеличивший мощности по производству твердых лекарственных форм, начат полномасштабный выпуск настоек. В планах компании на текущий год – открыть мазевое производство, а также новый корпус, где будут выпускать, в частности, гормональные лекарственные средства и препараты на растительной основе.
Фото: Renewal