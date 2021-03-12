Семь стран временно отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca

Дания, Норвегия, Исландия, Таиланд, Италия, Румыния, Болгария приостановили вакцинацию препаратом против COVID-19, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщает ТАСС. Некоторые страны на время отказываются от введения доз из определенных партий. Причиной послужили сообщения о том, что у привитых этой вакциной могут образовываться тромбы в сосудах.

Первой о приостановке использования британско-шведской вакцины «до дальнейшего уведомления» сообщила Дания после сообщений о тяжелых случаях образования тромбов у вакцинированных. Ее примеру последовали Норвегия и Исландия. При этом в этих странах случаи тромбообразования после введения вакцины не выявлены.

Италия приостановила использование одной партии вакцины от AstraZeneca после смерти 43-летнего военного от остановки сердца. За день до того ему была введена первая доза препарата. Вслед за Италией решение пока не использовать препарат из этой партии приняла и Румыния.

В Таиланде отложили вакцинацию премьер-министра Прают Чан-Оча и других членов правительства, которые должны были первыми в стране получить прививку AstraZeneca.

В Болгарии вакцинацию этим препаратом приостановили до получения заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности.

gxpnews