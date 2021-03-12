Альянс фармацевтических ассоциаций и Ассоциация государственных аптек подпишут соглашение о сотрудничестве

Соглашение между Альянсом фармацевтических ассоциаций и Ассоциацией государственных аптек будет подписано в рамках XVI Аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью» сегодня, 12 марта.

«Мы столкнулись с тем, что от нас хотят конструктивного решения, чтобы это исходило из единого центра. Год назад мы создали Альянс фармацевтических ассоциаций и готовы на своей площадке принять все ассоциации для сотрудничества и выработки единых решений, которые услышали бы наши законотворцы», — заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Она отметила, что до сегодняшнего дня в Альянс фармацевтических ассоциаций входило шесть ведущих ассоциаций России.

«Сегодня мы выходим на новый уровень», — констатировала Преснякова. По ее словам, глава Ассоциации государственных аптек Юлия Борщ будет представлять единый альянс в государственных органах.

«Мы разработали такие понятия, как «фармацевтическая услуга», «социальная ответственность. Если нам предъявляют такие претензии, что аптеки не должны зарабатывать, а должны осуществлять социальные функции, то это должно быть прописано законодательно», — отметила Преснякова.

gxpnews