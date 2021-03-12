Верховный суд не стал пересматривать дело аптеки о штрафе в 1 млн рублей за продажу «Лирики»

ООО «Гарантия Права Юг» (Геленджик) не удалось добиться отмены судебных решений по привлечению компании к ответственности за торговлю контрафактными лекарственными средствами. Несогласие истца с наложенным штрафом за торговлю порезанными блистерами «Лирики» не может служить основанием для передачи жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда, указано в определении ВС от 11 марта.

В сентябре 2019 года гражданин приобрел в аптечном пункте ООО «Гарантия Права Юг» в Краснодаре «Тропикамид» без рецепта и сообщил об этом в полицию. Во время осмотра в торговом зале организации полицейские обнаружили порезанные блистеры «Лирики» без вторичной упаковки, установить происхождение которых не удалось. Материалы были переданы в территориальный орган Росздравнадзора, и по ним завели административное дело. Регулятор попросил привлечь аптечную организацию к ответственности за реализацию лекарственных средств (ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ).

Как говорится в решении Арбитражного суда Краснодарского края от 15 июня 2020 года, препарат был поставлен в краснодарскую аптеку ООО «Фарма Микс», которое не имеет лицензии на оказание фармацевтической деятельности. Лекарства признали контрафактными, а организацию оштрафовали на 1 млн руб.

Обжаловать это решение ООО «Гарантия Права Юг» не удалось. Оно прошло все инстанции и везде получило отказ. В частности, в определении Верховного суда указано, что «доводы общества направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судами, что не отнесено к полномочиям Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации».

Екатерина Погонцева

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