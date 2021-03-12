Росздравнадзор выдал 302 разрешения на онлайн-торговлю лекарствами

Росздравнадзор сообщил, что выдал уже 302 разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Однако заявления на их получение продолжают поступать. При этом заблокировать за незаконную торговлю пришлось свыше 2 тыс. сайтов.

С начала действия разрешения на дистанционную торговлю лекарственными средствами аптечными организациями Росздравнадзор оформил 302 подобных разрешения. Некоторые заявители получили отказ. При этом по инициативе регулятора Роскомнадзор заблокировал свыше 2 тыс. сайтов, которые незаконно продавали медикаменты. Об этом заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко сообщила 12 марта в ходе «круглого стола» в онлайн-формате «Национальная лекарственная безопасность как приоритет здравоохранения нового времени», передает корреспондент «ФВ».

Регулятор имеет право инициировать закрытие сайтов, которые предлагают не зарегистрированные в России, фальсифицированные либо недоброкачественные препараты, прокомментировала новость Косенко. По ее словам, количество недоброкачественных препаратов на отечественном рынке постоянно сокращается.

Отвечая на вопрос модератора о том, насколько число разрешений, выданных на дистанционную торговлю медикаментами, соответствует ожиданиям отрасли, замруководителя Росздравнадзора сказала, что «наверное, если бы была потребность, то количество обращений было бы выше».

При этом некоторые организации не соответствуют установленным критериям, и им приходится отказывать. С другой стороны, каждый месяц уполномоченный орган получает и рассматривает новые заявления, что свидетельствует о том, что рынок пока не насыщен, подчеркнула спикер. Так что количество допущенных к продаже лекарств через сайты, по ее мнению, будет увеличиваться.

Екатерина Погонцева

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