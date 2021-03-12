EMA признало вакцину от AstraZeneca безопасной на фоне приостановки вакцинации в Европе

EMA сообщило, что преимущества вакцины против COVID-19 от AstraZeneca все еще перевешивает риски от ее введения. Ранее ряд стран Европы приостановил введение вакцины из-за высокого риска образования тромбов.

Европейский медицинский регулятор сообщил, что пока не видит связи между вакциной от AstraZeneca и возникновением тромбов в крови у привившихся пациентов. Об этом сообщается на сайте агентства.

Ранее Дания, а также ряд других стран Европы, включая Австрию, Эстонию, Литву, Люксембург, Латвию, Норвегию и Исландию, приостановили или полностью прекратили использование вакцины от AstraZeneca. Причиной для такого решения послужили сообщения о том, что у некоторых пациентов образуются тромбы после прививки. Из-за этих событий также отложил вакцинацию препаратом Таиланд, заказавший 61 млн доз препарата.

«Позиция комитета по безопасности EMA заключается в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и вакцину можно продолжать вводить, в то время как расследование случаев тромбоэмболических событий продолжается», – указано в сообщении EMA.

Регулятор отмечает, что число тромбоэмболических событий у вакцинированных людей «не превышает их числа в общей популяции». По состоянию на 10 марта 2021 года в Европейской экономической зоне (все страны ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн) было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических событий среди почти 5 млн человек, вакцинированных препаратом от AstraZeneca.

Николай Соколов

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