Reuters сообщил о намерении ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»

Европейский союз планирует начать переговоры по закупке «Спутника V», сообщают источники Reuters. Однако в Еврокомиссии сообщили, что переговоры о закупке Европой российской вакцины не ведутся.

Евросоюз хочет начать переговоры о закупке российской вакцины от COVID-19, сообщают источники Reuters. Для этого потребуются запросы от четырех стран ЕС, пишет издание. Оно отмечает, что Венгрия и Словакия уже закупили вакцину, Чехия заинтересована в этом, а Италия рассматривает возможность производства вакцины на своем заводе компании Adienne Srl, недалеко от Рима.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс также сообщил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, что российскую вакцину запросили в Евросоюзе, сообщает официальное телевидение нижней палаты российского парламента. «Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность», — добавил он.

При этом в ЕС могут пойти на заключение общеевропейского контракта на российскую вакцину, чтобы контролировать ее получение отдельными странами, пишет ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник в Брюсселе.

«Россия уже начала поставлять свою вакцину в Венгрию и Словакию… В этих условиях Еврокомиссия потенциально может пойти на заключение контракта от имени ЕС с производителем «Спутника V», что обяжет страны сообщества получать российскую вакцину только через европейские механизмы распределения», — заявил дипломат.

Однако представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер сообщил, что на данный момент централизованные переговоры о закупке Европой российской вакцины не ведутся.

«Страны-члены [ЕС] и Еврокомиссия могут совместно решить в любой момент расширить существующий портфель вакцин. На данный момент, однако, как уже говорилось на прошлой неделе, переговоры между нашей переговорной командой и производителями российской вакцины не ведутся», — отметил он.

При этом в РФПИ сообщили, что уже достигли соглашения о запуске производства вакцины с компаниями из Италии, Испании, Франции, Германии и ведут переговоры с рядом других производителей.

По словам представителя РФПИ, это поможет начать активные поставки «Спутника V» на единый европейский рынок после получения одобрения EMA, с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review). «Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют «Спутник V», — цитирует его ТАСС.

Также доступ к российской вакцине может получить и Швеция. Шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем рассказал газете Aftonbladet, что «Спутник V» может появиться в стране в июне в количестве 200 тыс. доз. Он также похвалил эффективность препарата, которая, по его словам, составляет 93% (официально заявлена эффективность в 91,6%).

Николай Соколов

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