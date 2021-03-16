Инвесторы вложили 400 млн долларов в разработку лекарств с помощью ИИ

Компания Insitro привлекла 400 млн долларов от инвесторов, в том числе от таких крупных холдингов, как SoftBank и Temasek. Стартап, основанный бывшим профессором Стэнфордского университета Дафной Коллер, использует искусственный интеллект для анализа генетики человека, определения места назначения лекарств. Об этом пишет газета Financial Times.

Insitro уже заключила договор о сотрудничестве с производителями лекарственных средств Gilead Sciences и Bristol Myers Squibb с целью выявления новых биологических мишеней, на которые будет направлено медикаментозное лечение, и разработки на основе этих лекарственных средств. Среди инвесторов также числятся Канадская пенсионная программа, инвестиционные компании Andreessen Horowitz, T Rowe Price и BlackRock.

Пандемия вселила в инвесторов надежду на сокращение сроков создания новых лекарств (зачастую этот процесс длится до 10 лет) с помощью передовых технологий. По словам Коллер, сегодня многие мировые фармацевтических компании пересмотрели свои взгляды на использование машинного обучения в области поиска новых формул лекарств. Хотя искусственный интеллект не был использован для разработки методов лечения от COVID-19, вакцины компаний BioNTech/Pfizer и Moderna, а также препарат на основе моноклональных антител от Eli Lilly и AbCellera вышли на рынок быстрее, благодаря использованию машинного обучения.

Insitro использует машинное обучение для выявления лекарств, чей потенциал был недооценен, в связи с чем их отложили в долгий ящик. Компания будет выкупать такие продукты и использовать их возможности.

Кроме того, стартап инвестирует средства в создание собственных информационных баз данных по биологии человека, где будут содержаться, к примеру, анализы биопсийных образцов. Помимо этого, инвестиции будут вложены в недавно купленную компанию Haystack Sciences, которая была приобретена Insitro за ее способность предсказывать, как лекарства будут взаимодействовать с организмом.

В качестве последних достижений Коллер назвала партнерство с Gilead в области изучения образцов биопсии пациентов, страдающих от жировой болезни печени, которая становится все более распространенной. Как утверждается, существующие методы позволяют выявить генетические причины, лежащие за этим состоянием, из удивительно небольшой выборки.

Фото: insitro.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik