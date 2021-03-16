Gilead и MSD объединились для создания долговременной терапии против ВИЧ

Американские фармацевтические компании Gilead Sciences и MSD (Merck & Co.) заключили договор о сотрудничестве в области разработки длительно действующей терапии от ВИЧ. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте Gilead. Производители лекарственных средств заявили, что займутся изучением комбинации из двух экспериментальных препаратов, принадлежащих каждой из компаний: lenacapavir от Gilead и islatravir от MSD.

В ходе первого этапа сотрудничества производители сосредоточат усилия на создании пероральных и инъекционных форм комбинированной терапии длительного действия. Клинические исследования начнутся во второй половине текущего года. Скорее всего, они продлятся до 2025 года. К 2027 году прогнозируется получение одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В соответствии с согласованными условиями Gilead и MSD будут взаимодействовать в качестве партнеров, разделяя обязанности, расходы на разработку, коммерциализацию, маркетинг, а также доходы будущих периодов. Обе компании входят в число производителей таблеток от ВИЧ для ежедневного приема.

Если соединение двух лекарственных средств окажется эффективным, это может способствовать изменению подхода к лечению заболевания и увеличению интервала между приемами лекарств для ВИЧ-позитивных людей до нескольких месяцев.

Компания ViiV Healthcare, принадлежащая GlaxoSmithKline (GSK), недавно получила разрешение на применение своей инъекционной схемы длительного действия для лечения ВИЧ от FDA. Инъекцию необходимо делать каждый месяц.

Владимир Заболотских

pharmvestnik