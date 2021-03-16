BioNTech создает альянс с крупнейшими фармкомпаниями Европы для ликвидации дефицита вакцин

Немецкая BioNTech создала альянс из 13 фармацевтических компаний для борьбы с дефицитом препаратов. Члены альянса, в том числе Novartis, Sanofi и Merck KGaA, попытаются произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19 в этом году.

BioNTech сформировала альянс с крупнейшими европейскими фармкомпаниями для борьбы с дефицитом вакцин от COVID-19, пишет the Wall Street Journal. В объединение вошли 13 компаний, включая таких европейских гигантов как Novartis, Sanofi и Merck KGaA.

Партнерство с Pfizer не обеспечивает потенциала для удовлетворения глобальных потребностей в вакцине, рассказал WSJ соучредитель и исполнительный директор BioNTech Угур Сахин. Он отметил, что понял это еще прошлой осенью.

Pfizer, у которой не было производственных мощностей по производству мРНК-вакцин до партнерства с BioNTech, потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы открыть заводы на своих предприятиях в Каламазу (штат Мичиган), и Пуурсе (Бельгия).

Предполагалось, что фабрика Каламазу будет поставлять вакцину в США, в то время как завод в Пуурсе будет обслуживать весь остальной мир. Но в январе компания Pfizer начала масштабную модернизацию своего завода в Пуурсе. Это приостановило производство на две недели, что привело к обострению дефицита вакцин в Европе и побудило некоторые правительства пригрозить Pfizer судебным иском.

Главный операционный директор BioNTech Сирк Поеттинг заявил, что этот опыт продемонстрировал компании необходимость создания нового производственного альянса, чтобы выполнить обязательства в Европе и на других рынках. Поэтому BioNTech наращивает собственное производство, ее немецкий завод, который будет запущен в апреле, должен производить 750 млн доз в год. Но этого количества будет недостаточно, поэтому BioNTech пришлось привлечь новых партнеров по всей цепочке поставок.

К процессу очищения и фильтрации привлечена немецкая компания Rentschler Biopharma. Швейцарская компания Novartis также ведет переговоры о заключении контракта на производство молекул ДНК, используемых на первом этапе создания вакцины.

На следующем этапе мРНК заключается в жировую оболочку. Липиды производятся немецкими фирмами Merck и Evonik Industries, а австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung, канадская Acuitas Therapeutics и немецкая Dermapharm Holding помогают с составлением рецептуры.

На заключительном этапе раствор снова фильтруется и заливается во флаконы. Этим займется французская компания Delpharm, Siegfried из Швейцарии и Baxter Oncology из Германии, а также Novartis, Dermapharm и Sanofi.

Николай Соколов

pharmvestnik