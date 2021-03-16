На фармсаммите обсудили развитие орфанного сегмента российских биотехнологий

XVI Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России — 2021» состоялась 11 марта в Москве. В ней приняли участие топ-менеджеры ведущих фармацевтических производителей, представители ассоциаций, регуляторных органов и СМИ.

Участники конференции обсудили развитие отрасли на ближайшую декаду, а также рассмотрели перспективы создания благоприятной среды для скорейшего доступа пациентов к инновационным и орфанным лекарственным препаратам.

Среди приоритетных направлений стимулирования отрасли в рамках государственной программы «Фарма-2030» эксперты отметили необходимость развития экспортного потенциала.

Советник министра промышленности и торговли России Алексей Алехин привел данные Таможенной службы РФ, согласно которым рост экспорта лекарств за 2020 год составил около 20% по сравнению с 2019 годом. Он отметил, что у российской фармацевтической отрасли есть огромный экспортный потенциал.

Кроме того, специалисты подчеркнули важность формирования кадрового потенциала в области биотехнологий, в частности молекулярной и цифровой биологии, а также практической иммунологии. Вопросы образования в высокотехнологичных сферах являются ключевыми для развития отрасли, считает профессор Дмитрий Кудлай, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий компании «Генериум».

«Два года назад компания «Генериум» открыла программу для магистров на базе Российского технического университета МИРЭА, — рассказал он. — Совместно с командой академика РАН и РАМН, доктора биологических наук, профессора Всеволода Ткачука нами разработана и читается программа постдипломного обучения специалистов в области регенеративной медицины. Все эти меры позволят нам вырастить новых высококвалифицированных специалистов, отвечающих мировым требованиям биотеха».

Раскрывая проблемы, связанные с улучшением доступа инновационных технологий для лечения орфанных заболеваний, Дмитрий Кудлай выделил необходимость расширения неонатального скрининга. Эксперт подчеркнул, что такое нововведение позволит системе здравоохранения выявлять на ранней стадии тяжелые формы первичных иммунодефицитов и начать их своевременное профилактическое лечение, что в значительной степени улучшит качество жизни пациентов и снизит риск инвалидизации. Данные технологии Россия разработала и одобрила к применению в 2020 году.

В качестве еще одной крайне важной меры эксперт отметил пересмотр критериев, по которым препараты для лечения редких заболеваний включаются в списки возмещения.

«Некоторые орфанные препараты с одним и тем же международным непатентованным наименованием включаются по одному показанию в федеральную программу государственных гарантий, а по другому показанию отданы на региональный уровень, — отметил он. — Перенос всех показаний для лечения одной нозологии на федеральный уровень мог бы дать существенную экономию государственных средств, ужесточить контроль фальсифицированной продукции и повысить интерес к развитию инновационных технологий в орфанном сегменте».

Материал партнера: АО «Генериум»

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