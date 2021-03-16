«Нацимбио» разрабатывает собственную вакцину от COVID-19

«Нацимбио» разрабатывает собственную вакцину для профилактики COVID-19. Компания также планирует создать лекарства от новой коронавирусной инфекци.

Компания «Нацимбио» планирует выпустить собственную вакцину для профилактики COVID-19. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор предприятия Андрей Загорский.

«Мы ведем работу по разработке антиковидной вакцины, более того у нас есть другие антиковидные препараты прямого действия. Как только зарегистрируем, то сообщим», – сказал он.

На вопрос будет ли «Нацимбио» производственной площадкой для инактивированной вакцины «КовиВак» ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова, Загорский ответил, что об этом говорить пока рано. Он отметил, что эта инактивированная вакцина – хорошее дополнение «к палитре представленных в России вакцин от COVID-19».

В России зарегистрировано три вакцины для профилактики COVID-19: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова.

Компания «Петровакс» совместно с китайской фармацевтической компанией CanSinoBiologics проводит клинические испытания вакцины от коронавируса AD-5nCoV. Совет директоров Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) одобрил договор инвестиционного займа с дочерней компанией ООО «Бетувакс» на общую сумму 45 млн руб. для разработки и внедрения вакцины от коронавируса. Кроме того ФМБА планирует в ближайшее время завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19», который предотвращает «самые тяжелые формы» развития коронавирусной инфекции.

Елена Калиновская

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