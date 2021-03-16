AstraZeneca не нашла связи между своей вакциной и образованием тромбов у пациентов

AstraZeneca заявила, что проанализировала данные по безопасности вакцинированных COVID-19 и не нашла связи между прививками и образованием тромбов у пациентов. Ранее ряд стран Европы приостановили введение препарата из соображений безопасности.

AstraZeneca заявила, что не нашла прямой связи между введением своей вакцины против COVID-19 и образованием тромбов у пациентов, сообщает Reuters. Компания ссылается на свой обзор данных безопасности у вакцинированных в Великобритании и ЕС, который насчитывает более 17 млн человек.

Анализ решили провести после того как ряд стран Европы, включая Данию, Австрию, Эстонию, Литву, Люксембург, Латвию, Норвегию и Исландию, решили приостановить вакцинацию препаратом. Причиной такого решения послужили сообщения о том, что у некоторых пациентов образуются тромбы после прививки.

«Тщательный обзор всех доступных данных о безопасности более 17 миллионов человек, вакцинированных вакциной COVID-19 AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании, не выявил доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении в любом возрасте, группе, у представителей всех полов, в какой-либо конкретной партии [препарата] или какой-либо конкретной стране», — заявили в компании.

Европейское агентство по лекарственным средствам также заявило, что не нашло связи между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca. Это мнение поддержала Всемирная организация здравоохранения.

По словам производителя, на данный момент зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии, что не превышает показатели у других одобренных вакцин против COVID-19.

В AstraZeneca добавили, что компанией и европейскими органами здравоохранения проводятся дополнительные исследования, но ни одно из повторных испытаний не выявило каких-то причин для беспокойства. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на сайте EMA на следующей неделе, сообщает производитель.

Николай Соколов

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