Минздрав разрешил клинические исследования первого в России биомедицинского клеточного продукта

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными.

Биомедицинский клеточный продукт (БМКП) для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, клинические испытания которого разрешил Минздрав, способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Это первый биомедицинский клеточный продукт в России, поданный на государственную регистрацию в соответствии одноименным федеральным законом. Разрешение выдано на основании результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России. Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти», – отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Федеральный закон №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» подписан в июне 2016 года. Позднее были приняты документы для реализации этого закона.

В ноябре 2020 года правительство распоряжением № 3143-р утвердило перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты (СПИК). Среди перспективных технологий – создание гибкой производственной системы получения геннотерапевтических и биомедицинских клеточных продуктов.

Справочно:

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», БМКП представляют собой отдельный класс препаратов для медицинского применения, не относящийся к традиционным лекарственным средствам. Также принципиально отличается от ЛС порядок и виды экспертиз, проводимых для БМКП в рамках государственной регистрации: на первом этапе проводится экспертиза качества и экспертиза документов для получения разрешения на проведение клинических исследований, на втором этапе (по результатам проведенных клинических исследований) – экспертиза эффективности и экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения БМКП.

Елена Сидорова

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