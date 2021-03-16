В России будет создана Ассоциация производителей товаров для здоровья

Janssen, Bayer и Reckitt Benckiser выступили инициаторами создания Ассоциации производителей товаров для здоровья в России. Она будет продвигать в обществе концепцию ответственного самолечения. Организация займется формированием нормативно-правовой базы в отношении безрецептурных препаратов.

Ассоциация производителей товаров для здоровья (АПТЗ) начнет работу в 2021 году, сообщил «ФВ» источник на фармрынке, пожелавший остаться неназванным. Ассоциация будет представлять интересы производителей безрецептурных лекарственных препаратов, БАД, медицинских изделий. Инициаторами создания организации выступили Janssen, Bayer и Reckitt Benckiser.

В ближайшие пять лет АПТЗ займется разработкой и реализацией коммуникационной стратегии, подчеркивающей ценность ответственного самолечения. Эта задача будет реализовываться в отношении населения: потребителей будут информировать о необходимости выбирать безрецептурные препараты низкого риска и рассказывать, как их отличить от других видов лекарств.



Одновременно руководство ассоциации займется работой с регуляторами и производителями. В частности, речь идет о регистрации хорошо зарекомендовавших себя ОТС-препаратов в соответствии с законодательством ЕАЭС и более короткой регистрации хорошо изученных активных ингредиентов с данными по безопасности и эффективности.



Перед ассоциацией стоит задача обеспечить прозрачность принципов включения препаратов в ЖНВЛП, чтобы обеспечить свободное ценооборазование для безрецептурных лекарств. Кроме того, руководству предстоит конкретизировать критерии изменения статуса препаратов (Rx/ОТС).

Будущему главе объединения предстоит показать государству, что ОТС-индустрия — надежный партнер системы здравоохранения, а за концепцией ответственного самолечения будущее, сказал «ФВ» другой источник в фармотрасли на условиях анонимности, подтвердив планы производителей по созданию ассоциации. «Это непростая задача, поскольку сейчас врачи выступают против самолечения в принципе», — сказал он.

«ФВ» направил запросы компаниям-инициаторам создания ассоциации.

Ольга Коберник

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