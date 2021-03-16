«Аптека.ру» сохранила лидерство в рейтинге сервисов дистанционного заказа по обороту

Сервис «Аптека.ру» продолжает лидировать в рейтинге сервисов дистанционного заказа по обороту. Его доля на коммерческом сегменте фармрынка в 2020 году составила 3,6%. Рейтинг составила аналитическая компания DSM Group.

Согласно приведенным данным, объем e-com сегмента фармацевтического рынка в 2020 году составил 93,2 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. В декабре данный показатель достиг 8,2%. При этом рост продаж коммерческого рынка в целом составил 10%. Оборот онлайн-рынка вырос по сравнению с 2019 годом на 62%.

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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