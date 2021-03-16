Минздрав проработает предложения Яровой по оптимизации системы оказания помощи детям с онкологией

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обозначила Минздраву сроки проработки предложений вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по совершенствованию оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Письмо с предложениями было направлено в правительство в феврале 2021 года.

До 16 марта Минздрав должен дополнить входящий в нацпроект «Здравоохранение» федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» показателями, отражающими оказание онкологической медпомощи детям. К этой же дате ведомству поручено проанализировать потребность в протонной лучевой терапии и подготовить предложения об увеличении ее объемов для детей.

Порядок оказания помощи по профилю «детская онкология» и «детская онкология и гематология» должен быть дополнен положениями о маршрутизации детей, также поручено рассмотреть вопрос разработки программ реабилитации детей с онкозаболеваниями.

До 19 марта главные внештатные онкологи Минздрава должны проанализировать потребность в формировании на базе уже существующих и новых онкологических центров десяти опорных межрегиональных референс-центров, а также изучить вопрос оснащения всех онкоцентров специальным оборудованием для проведения бактериологической и рентгенологической диагностики.

До 26 марта Минздрав должен проанализировать разработанную НМИЦ им. Дмитрия Рогачева методику выполнения бактериологической диагностики у детей с применением специализированных автоматизированных термостатов и направить рекомендации по ее применению в регионы.

Предложения по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями, состоящие из 12 пунктов, были направлены Ириной Яровой в Правительство РФ в конце февраля 2021 года. В марте Яровая также разработала законопроект об off-label препаратах для детей с онкологией.

В интервью Vademecum президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева академик Александр Румянцев также затрагивал вопрос о необходимости погружения детской онкологии в федеральный проект. Специалист оценил профильную пациентскую аудиторию в 4,5 тысячи заболевших в год и 30 тысяч детей диспансерной группы.