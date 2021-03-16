«Пробиотек» вошел в число лидеров рейтинга самых активных CRO в России

По итогам 2020 года ГК «Пробиотек» заняла 2-е место в ТОП 5 CRO в России по версии Synergy Research Group. В рейтинг вошли контрактно-исследовательские организации, которые активно проводят исследования биоэквивалентности лекарственных препаратов.

Как отметили в Synergy Research Group, «Пробиотек» уже четвертый год подряд входит в пятерку лидеров исследовательской отрасли по количеству зарегистрированных исследований и их охвату.

В структуре фармакологических групп лидируют препараты из четырех областей – гастроэнтерологии, НПВС, неврологии и психиатрии, ревматологии. Также проводились исследования гипогликемических, кардиологических и других препаратов.

«2020 год был непростым для фармацевтической отрасли, – сказал директор ГК «Пробиотек» Владимир Писарев. – Многие компании и медицинские центры приостановили работу над клиническими исследованиями. Мы же оптимизировали, частично автоматизировали и ускорили процесс исследований».

Впереди еще много работы, добавил он. В 2021 году будет продолжено расширение базы центров, внедрение новых инструментов для повышения качества и безопасности исследований.

Компания стабильно занимает первые строчки профессиональных рейтингов. Так, в 2019 году МЦ «Пробиотек» возглавил ТОП 15 организаций, проводивших исследования биоэквивалентности лекарственных препаратов по версии АОКИ (Ассоциация организаций по клиническим исследованиям).

Материал партнера: ГК «Пробиотек»

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