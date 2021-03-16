Участники фармрынка раскритиковали закон о регулировании аптечных сетей

Аптечный ритейл раскритиковал закон о регулировании сетей, назвав его «антигосударственным», популистским и ведущим исключительно к негативным последствиям на рынке.

Игроки фармрынка обсудили последние события на рынке: от убыточных, по их мнению, маркетплейсов до потенциально опасных законодательных инициатив. Дискуссия состоялась на конференции XVI Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью», прошедшей 12 марта. «ФВ» собрал самые яркие цитаты мероприятия.

О регулировании рынка

Участники конференции не смогли обойти стороной самую актуальную повестку — закон о регулировании аптечных сетей, уже принятый Госдумой в первом чтении. Депутаты предлагают ограничить размер максимальной доли аптечных сетей на рынке до 20%, сумму выплат по маркетинговым контрактам — до 5%.

«Отрасль справляется, но при этом ее все пытаются отрегулировать. Это я считаю нашей основной проблемой, — заявил генеральный директор ООО «Неофарм» Евгений Нифантьев. — Надо, чтобы наши законодатели поняли — не надо ломать то, что хорошо работает». Он также напомнил, что один из депутатов, участвовавший в создании проекта, открыто заявлял о предпочтении приобретать лекарства не в российских аптеках, а в Женеве, что, по мнению Нифантьева, ставит под вопрос знание отечественного рынка законотворцами.

«Все эти высказывания основаны на чистом популизме, который вроде и хорошо звучит, но по факту ведет к абсолютно негативным последствиям для рынка», — подчеркнул он.

С ним согласился генеральный директор ООО «Ригла» Александр Филиппов. «С моей точки зрения, этот закон — он антигосударственный, даже не антиотраслевой. У нас рабочие места, белые зарплаты, прозрачное движение товаров. Что еще нужно?» — задается вопросом Филиппов.

О реальной стоимости маркетплейсов

Предметом для спора на дискуссии стал приход на фармрынок маркетплейсов. По мнению генерального директора АСНА Александра Шишкина, бороться с появлением новых игроков бесполезно. Он подчеркнул, что скоро в фарму зайдут агрегаторы и компании с высокими оборотами и стоимостью в миллиарды.

«Наш рынок долгое время был окружен колючей проволокой, через которую был пропущен ток. Мы жили в таком замечательном инкубаторе, — описывает прежнюю жизнь фармы Шишкин. — Этот забор практически исчезает на глазах».

Нифантьева смутила фраза о крупных компаниях стоимостью в миллиарды: он ставит под вопрос прибыльность новых игроков, отмечая их миллиардные убытки. По его мнению, компании предлагают лишь услугу, но ничего не производят, что потенциально может навредить отлаженной системе лекобеспечения страны. «Сегодня прибыльные компании (маленькие и средние), которые платят налоги, поглощаются этими огромными убыточными конгломератами, которые делают только убытки государственному бюджету России. Рано или поздно, я надеюсь, мода на это пройдет», — заявил он.

Во время спора Нифантьева и Шишкина о реальной стоимости непрофильных компаний первый шутливо озвучил: «в это время Анатолий Тенцер на калькуляторе считает, сколько должна стоить «Аптека. ру».

«Хватит завидовать», — прозвучал ответ директора по развитию АО НПК «Катрен» («Аптека. ру») Анатолия Тенцера из зала.

При обсуждении прибыльности компаний, прихода новых игроков и возросшей конкуренции владелец и генеральный директор компании «Мицар» Артур Беленко напомнил, что рынок — это всегда бизнес, что стало отражаться на профессии первостольников. «Все действия, которые сейчас идут, приводят к тому, что нивелируется профессия провизора и фармацевта. Мы превратили их в автоматы по выдаче лекарственных средств и по поиску замены препаратов на свои СТМ», — подчеркнул он.

«Столички» vs «Аптека.ру»

Завершая сессию, ее модератор — генеральный директор ПАО «Аптечная сеть «36,6» Александр Кузин — задал еще один вопрос Нифантьеву, припомнив резкие высказывания в адрес «Аптека.ру».

«Евгений Олегович много лет нападает на «Аптека.ру», говоря, что это те, кто уничтожают аптечный рынок и это невыгодно. С другой стороны, заходим на «Сбер Еаптеку» и видим, что в качестве ПВЗ (пункты выдачи) в полный рост все «Столички». Евгений Олегович, где же логика?» — спросил Кузин.

«В данном вопросе логики нет. В данном вопросе есть факт. Но зайдите через месяц и вы увидите, что их опять нет», — намекнул на несложившееся сотрудничество Нифантьев.

«Чего не сделаешь ради Братеева», — ответил Кузин.

С не менее провокационным вопросом Кузин обратился к залу: «Как вы думаете, кто победит через 5 лет: Лев или Крокодил? «Аптека.ру» или «Сбер Еаптека?» — спросил он участников мероприятия, которые проголосовали примерно одинаково за каждого игрока.

Модератор завершил сессию словами: «голосуйте сердцем».

Нифантьев заявил, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы восьмого созыва по Южному округу Москвы. Братеево — один из районов столицы, в которых проводились социальные акции от «Столичек».

Руслан Мавлиханов

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