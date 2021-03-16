Больше всего на поставках антиковидных лекарств заработала «Р-Фарм»

Российские производители лидировали в закупках, связанных с борьбой с COVID-19, в 2020 году. Препараты отечественного производства в таких закупках заняли более 70% в рублях и около 80% в упаковках. В среднем для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в прошлом году закупалось 1,2 тыс. брендов российского производства.
В 2020 году госзаказчиками закуплено около 42 млн упаковок лекарств для борьбы с COVID-19 на сумму более 32 млрд руб. Это показало совместное исследование AlphaRM и «ФВ» госзакупок, в документации к которым была упомянута новая коронавирусная инфекция. В закупки 2020 года вошли более 920 МНН и приблизительно 2 тыс. брендов.
Максимальные объемы по противоковидным закупкам были в декабре 2020 года – на 12,5 млрд руб. Уже в январе 2021 года значения опустились до отметки менее 2 млрд руб. В течение месяца рынок снизился почти в семь раз.
Источник: AlphaRM
Самыми закупаемыми лекарствами стали марки с действующим веществом фавипиравир, который был внесен во Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. На него приходится более 24% закупок в рублях. С начала 2020 года на рынок поступило четыре бренда с этим МНН компаний «Кромис», «Промомед Рус», «Р-Фарм» и «Фармасинтез». Более половины закупок фавипиравира приходится на «Коронавир» производства «Р-Фарм».
Второе место в рейтинге МНН занимает олокизумаб («Артлегиа»), разработанный группой компаний «Р-Фарм». В ушедшем году было закуплено более 4 тыс. упаковок на сумму 3,2 млрд руб. На третьем месте — еще одно моноклональное антитело — тоцилизумаб. На это лекарство затрачено не менее 2 млрд руб.
Средние цены вышеуказанных средств отличаются. Самым дорогостоящим из первой тройки стал олокизумаб (43,3 тыс. руб. за упаковку). Немного ниже стоимость у тоцилизумаба (34,4 тыс. руб.). Лидера рейтинга, фавипиравир, закупали по средневзвешенной стоимости 5,8 тыс. руб. за упаковку. Самым дорогим лекарством, который закупали для лечения больных COVID-19 в 2020 году, стал препарат «Иларис» производства Novartis с действующим веществом канакинумаб. Его упаковка обошлась госзаказчикам в 663,6 тыс. руб.
|ТОР25 МНН в закупках ЛС, применяющихся при COVID-19, в 2020 году
|Рейтинг
|МНН
|Количество брендов в 2020 году
|Объем закупок, млрд руб.
|Объем закупок, млн упак.
|Средняя цена, руб.
|1
|Фавипиравир
|4
|7,8
|1,3
|5834,0
|2
|Олокизумаб
|1
|3,2
|0,1
|43342,1
|3
|Тоцилизумаб
|1
|2,0
|0,1
|34415,0
|4
|Умифеновир
|4
|1,5
|3,6
|414,1
|5
|Левофлоксацин
|22
|1,2
|3,5
|351,0
|6
|Эноксапарин натрия
|8
|1,2
|0,6
|2083,6
|7
|Ривароксабан
|1
|1,1
|0,3
|3448,5
|8
|Меропенем
|14
|0,9
|1,4
|683,3
|9
|Левилимаб
|1
|0,9
|0,0
|55315,6
|10
|Кислород
|2
|0,8
|0,5
|1675,1
|11
|Барицитиниб
|1
|0,7
|0,0
|47492,8
|12
|Интерферон альфа-2b
|8
|0,7
|2,4
|283,4
|13
|Апиксабан
|1
|0,6
|0,3
|2020,2
|14
|Надропарин кальция
|1
|0,6
|0,2
|3128,6
|15
|Гепарин натрия
|3
|0,5
|0,3
|1538,2
|16
|Азитромицин
|23
|0,5
|3,0
|157,0
|17
|Линезолид
|7
|0,4
|0,3
|1459,3
|18
|Цефепим+Сульбактам
|1
|0,4
|0,2
|1503,6
|19
|Лопинавир+Ритонавир
|4
|0,4
|0,1
|4071,0
|20
|Гидроксихлорохин
|3
|0,4
|0,4
|846,0
|21
|Амоксициллин+Клавулановая кислота
|16
|0,3
|1,3
|230,0
|22
|Моксифлоксацин
|17
|0,3
|0,5
|602,8
|23
|Далтепарин натрия
|2
|0,3
|0,1
|2829,6
|24
|Интерферон бета-1b
|3
|0,2
|0,0
|29269,1
|25
|Тофацитиниб
|1
|0,2
|0,0
|46787,4
Источник: AlphaRM
В рейтинге корпораций по закупкам лидирует «Р-Фарм» с долей 21,9%. Препаратов производства этой компании в ушедшем году закупили для борьбы с новой коронавирусной инфекцией более чем на 7 млрд руб. В портфеле производителя около 25 брендов лекарств, которые закупали в пометкой «COVID-19». Основные бренды «Р-Фарма» в этой группе: противовирусное средство «Коронавир» и моноклональное антитело «Артлегиа». В портфеле компании эти препараты занимают доли приблизительно равные 55 и 45% соответственно (в данном обзоре). И всего лишь 0,3% приходится на другие лекарства компании. На первую десятку компаний в рейтинге приходится 62% рынка, из них 47% – на отечественные корпорации и 15% – на зарубежные.
|ТОР10 корпораций в закупках ЛС, применяющихся при COVID-19, в 2020 году
|Рейтинг
|Корпорация
|Количество брендов в 2020 году, шт.
|Объем закупок, млрд руб.
|Объем закупок, тыс. упак.
|Доля закупок, %
|1
|Р-Фарм
|25
|7,1
|716,4
|21,9
|2
|Промомед Рус
|53
|2,4
|1008,0
|7,5
|3
|Roche
|12
|2,0
|63,6
|6,3
|4
|Кромис
|1
|1,6
|230,1
|4,8
|5
|Pfizer
|23
|1,5
|466,9
|4,7
|6
|Отисифарм
|22
|1,4
|3438,5
|4,4
|7
|Bayer
|19
|1,1
|326,5
|3,4
|8
|Биокад
|9
|1,0
|82,1
|3,1
|9
|Синтез
|69
|0,9
|3171,5
|2,8
|10
|Красфарма
|31
|0,9
|2762,0
|2,7
Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
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