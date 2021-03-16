Больше всего на поставках антиковидных лекарств заработала «Р-Фарм»

В 2020 году госзаказчиками закуплено около 42 млн упаковок лекарств для борьбы с COVID-19 на сумму более 32 млрд руб. Это показало совместное исследование AlphaRM и «ФВ» госзакупок, в документации к которым была упомянута новая коронавирусная инфекция. В закупки 2020 года вошли более 920 МНН и приблизительно 2 тыс. брендов.

Максимальные объемы по противоковидным закупкам были в декабре 2020 года – на 12,5 млрд руб. Уже в январе 2021 года значения опустились до отметки менее 2 млрд руб. В течение месяца рынок снизился почти в семь раз.

Источник: AlphaRM

Самыми закупаемыми лекарствами стали марки с действующим веществом фавипиравир, который был внесен во Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. На него приходится более 24% закупок в рублях. С начала 2020 года на рынок поступило четыре бренда с этим МНН компаний «Кромис», «Промомед Рус», «Р-Фарм» и «Фармасинтез». Более половины закупок фавипиравира приходится на «Коронавир» производства «Р-Фарм».

Второе место в рейтинге МНН занимает олокизумаб («Артлегиа»), разработанный группой компаний «Р-Фарм». В ушедшем году было закуплено более 4 тыс. упаковок на сумму 3,2 млрд руб. На третьем месте — еще одно моноклональное антитело — тоцилизумаб. На это лекарство затрачено не менее 2 млрд руб.

Средние цены вышеуказанных средств отличаются. Самым дорогостоящим из первой тройки стал олокизумаб (43,3 тыс. руб. за упаковку). Немного ниже стоимость у тоцилизумаба (34,4 тыс. руб.). Лидера рейтинга, фавипиравир, закупали по средневзвешенной стоимости 5,8 тыс. руб. за упаковку. Самым дорогим лекарством, который закупали для лечения больных COVID-19 в 2020 году, стал препарат «Иларис» производства Novartis с действующим веществом канакинумаб. Его упаковка обошлась госзаказчикам в 663,6 тыс. руб.

ТОР25 МНН в закупках ЛС, применяющихся при COVID-19, в 2020 году Рейтинг МНН Количество брендов в 2020 году Объем закупок, млрд руб. Объем закупок, млн упак. Средняя цена, руб. 1 Фавипиравир 4 7,8 1,3 5834,0 2 Олокизумаб 1 3,2 0,1 43342,1 3 Тоцилизумаб 1 2,0 0,1 34415,0 4 Умифеновир 4 1,5 3,6 414,1 5 Левофлоксацин 22 1,2 3,5 351,0 6 Эноксапарин натрия 8 1,2 0,6 2083,6 7 Ривароксабан 1 1,1 0,3 3448,5 8 Меропенем 14 0,9 1,4 683,3 9 Левилимаб 1 0,9 0,0 55315,6 10 Кислород 2 0,8 0,5 1675,1 11 Барицитиниб 1 0,7 0,0 47492,8 12 Интерферон альфа-2b 8 0,7 2,4 283,4 13 Апиксабан 1 0,6 0,3 2020,2 14 Надропарин кальция 1 0,6 0,2 3128,6 15 Гепарин натрия 3 0,5 0,3 1538,2 16 Азитромицин 23 0,5 3,0 157,0 17 Линезолид 7 0,4 0,3 1459,3 18 Цефепим+Сульбактам 1 0,4 0,2 1503,6 19 Лопинавир+Ритонавир 4 0,4 0,1 4071,0 20 Гидроксихлорохин 3 0,4 0,4 846,0 21 Амоксициллин+Клавулановая кислота 16 0,3 1,3 230,0 22 Моксифлоксацин 17 0,3 0,5 602,8 23 Далтепарин натрия 2 0,3 0,1 2829,6 24 Интерферон бета-1b 3 0,2 0,0 29269,1 25 Тофацитиниб 1 0,2 0,0 46787,4

Источник: AlphaRM

В рейтинге корпораций по закупкам лидирует «Р-Фарм» с долей 21,9%. Препаратов производства этой компании в ушедшем году закупили для борьбы с новой коронавирусной инфекцией более чем на 7 млрд руб. В портфеле производителя около 25 брендов лекарств, которые закупали в пометкой «COVID-19». Основные бренды «Р-Фарма» в этой группе: противовирусное средство «Коронавир» и моноклональное антитело «Артлегиа». В портфеле компании эти препараты занимают доли приблизительно равные 55 и 45% соответственно (в данном обзоре). И всего лишь 0,3% приходится на другие лекарства компании. На первую десятку компаний в рейтинге приходится 62% рынка, из них 47% – на отечественные корпорации и 15% – на зарубежные.

ТОР10 корпораций в закупках ЛС, применяющихся при COVID-19, в 2020 году Рейтинг Корпорация Количество брендов в 2020 году, шт. Объем закупок, млрд руб. Объем закупок, тыс. упак. Доля закупок, % 1 Р-Фарм 25 7,1 716,4 21,9 2 Промомед Рус 53 2,4 1008,0 7,5 3 Roche 12 2,0 63,6 6,3 4 Кромис 1 1,6 230,1 4,8 5 Pfizer 23 1,5 466,9 4,7 6 Отисифарм 22 1,4 3438,5 4,4 7 Bayer 19 1,1 326,5 3,4 8 Биокад 9 1,0 82,1 3,1 9 Синтез 69 0,9 3171,5 2,8 10 Красфарма 31 0,9 2762,0 2,7

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

pharmvestnik