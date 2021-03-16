Евгений Нифантьев решил баллотироваться в Госдуму

Евгений Нифантьев заявил, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы восьмого созыва. О своей приверженности к какой-либо политической партии он не сообщил. Два года назад он не прошел в Мосгордуму.

Генеральный директор ООО «Неофарм» Евгений Нифантьев заявил, что будет баллотироваться в Государственную думу. Он намерен выдвинуть свою кандидатуру по Южному округу Москвы. Об этом Нифантьев сообщил в Facebook.

«По работе и в жизни я постоянно общаюсь с москвичами и понимаю, что их волнует, что их тревожит. За последний год скопилась существенная масса проблем, которые требуют решения. И я понял, что я должен помочь. И для этого у меня есть достаточные знания и опыт», – пояснил он свое решение. Будет ли Нифантьев выдвигаться от какой-то партии или пойдет на выборы самовыдвиженцем, он не сообщил.

В 2019 году Нифантьев баллотировался как независимый кандидат в Мосгородуму, но не прошел.

Указ президента о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва должен быть подписан в период с 31 мая по 20 июня. Планируется, что они состоятся в сентябре. В Центризбиркоме сообищили, что, скорее всего, они будут проходить несколько дней.

Ринат Васбеев

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