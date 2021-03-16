Американцы требуют компенсации за лечение COVID-19 гидроксихлорохином

Жители США подали несколько десятков исков к американской программе компенсации за причинение вреда здоровью из-за методов лечения COVID-19, которые привели к смертям пациентов. В основном иски касаются применения гидроксихлорохина, экстренное разрешение на который было отозвано властями США.

Несколько десятков исков от жителей США поступили в Программу контрмер по компенсации за причинение вреда здоровью (CICP) из-за смертей в ходе лечения COVID-19. Об этом Reuters рассказал Джонатан Левит – адвокат одного из пострадавших, Стива Чикала.

В марте прошлого года Стив Чикала отвез свою жену Сьюзан в отделение неотложной помощи в Медицинском центре Клары Маасс в Нью-Джерси, чтобы вылечить начавшиеся у нее кашель и лихорадку. Он не знал, что у женщины был COVID-19.

Поскольку ее дыхание и кровяное давление ухудшились, женщине дали азитромицин и гидроксихлорохин и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через одиннадцать дней после того, как ее поместили больницу, у Сьюзан случилась остановка сердца и она умерла в возрасте 60 лет.

Левит также добавляет, что у него есть более 200 клиентов, также планирующих требовать компенсации за смерти, предположительно вызванные неправильным лечением COVID-19. Он утверждает, что, согласно записям электрокардиограммы, ритм у Сьюзан Чикала нарушила комбинация гидроксихлорохина и азитромицина. «Известно, что эти два препарата вместе представляют смертельную опасность», – отмечает Левитт. Он добавляет, что искусственная вентиляция также увеличивает риски для здоровья.

Регулирующие органы США отозвали разрешение на экстренное применение гидроксихлорохина после того, как исследования показали, что препарат неэффективен и может представлять опасность для некоторых пациентов с проблемами сердца.

Стив Чикала стал первым человеком, который подал иск в правительственный фонд США CICP. Фонд располагает примерно 30 млрд долл., которые могут быть направлены на компенсации серьезных травм или смертей, вызванных лечением или вакцинацией в ходе борьбы с пандемией. Фонд был основан около 10 лет назад, но практически не использовал свои средства. До сегодняшнего дня представители программы отказали в компенсации в 90% случаев, в основном связанных с вакцинами против гриппа H1N1.

Николай Соколов

pharmvestnik