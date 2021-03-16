Эксперты здравоохранения указали на повышенный риск нарушений мозгового кровообращения у женщин

Российские женщины сильнее подвержены риску нарушений мозгового кровообращения, чем мужчины. Об этом сообщил профессор РНИМУ им. Пирогова, главный внештатный специалист-невролог Департамента здравоохранения Москвы Николай Шамалов в ходе вебинара для врачей о профилактике острых нарушений мозгового кровообращения.

«Проводя мониторинг пациентов с инсультом в Москве, мы видим, что на протяжении многих лет стабильно держится преобладание числа женщин с острым нарушением мозгового кровообращения, рассказал он. – Хотя традиционно мужчины более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний».

В настоящее время ишемические заболевания сердца составляют в структуре сердечно-сосудистых заболеваний 50% у мужчин и 40% у женщин. При этом на втором месте – цереброваскулярные заболевания, которые у женщин, наоборот, встречаются чаще.

Факторы риска развития ишемического инсульта – возраст старше 50 лет, наследственная предрасположенность, повышенное артериальное давление, курение, злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, транзиторные ишемические атаки. По словам старшего научного сотрудника Российского геронтологического научно-клинического центра Александра Розанова, единственные факторы риска инсульта, которые невозможно модифицировать, – это возраст и пол. Остальные поддаются управлению.

«Даже наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям можно нивелировать через модификацию остальных факторов риска, – уточнил он. – Соблюдение режима питания, контроль артериального давления, отказ от курения способны резко снизить риск развития ишемического инсульта».

Первичная профилактика инсультов, по словам врача, заключается в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи для всех слоев населения. Вторичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения заключается в медикаментозной терапии в сочетании с модификацией факторов риска. Однако, даже попав на прием к врачу и своевременно выявив факторы риска, пациенты только в половине случаев следуют рекомендациям и начинают вести здоровый образ жизни, с сожалением констатировал Александр Розанов.

«Мы даже не говорим об устранении факторов риска, а только об их снижении, и это уже дает значительные результаты, – добавил он. – Например, снижение потребления поваренной соли позволяет снизить уровень артериального давления на 8 мм ртутного столба без лекарственных препаратов. У курящих шансы развития инсульта возрастают в 7,2 раза и значительно выше риск повторного инсульта. Отказ от курения – важнейший фактор профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вне зависимости от других факторов риска».

При этом риск ишемического инсульта у курящих является дозозависимым, пояснил врач. У тех, кто курит умеренно, он нормализуется через 5 лет после отказа, у злостных курильщиков – через 10 лет. Разница в ожидаемой продолжительности жизни у курящих и некурящих составляет, по данным врачей, 18 лет.

«В России 19% курящих честно заявляют, что не хотят и не будут бросать курить, – рассказал Александр Розанов. – Таким пациентам можно напомнить, что не нужно бежать от рисков, ими нужно грамотно управлять. Стратегия снижения вреда для их здоровья заключается в переключении на продукты с пониженным риском, например электронные системы нагревания табака. Исследования показывают, что, чем выше температура горения табака, тем выше концентрация выделяемых вредных химических веществ. Нагревание табака снижает выделение таких веществ на 95%. Сам никотин при этом не является причиной развития смертельных заболеваний».

Наряду с модификацией риска важнейший фактор первичной профилактики – ранняя диагностика. При появлении первых признаков инсульта врачи рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью. На сегодня в России созданы более 600 инсультных отделений в составе региональных и первичных сосудистых центров. На базе этих отделений можно с помощью тромболизиса или эндоваскулярно удалить возникший тромб, что позволит восстановить кровоток в сосуде, ведущем к области пенумбра – зоне, где нейроны перестали функционировать, но еще жизнеспособны. Однако, по словам врачей, стоит помнить, что «терапевтическое окно» при ишемическом поражении мозга заметно меньше, чем, например, при инфаркте миокарда.

Материал партнера: PMI Science

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