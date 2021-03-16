Исследование: более 50% жителей мегаполисов России имеют антитела к коронавирусу

Группа специалистов из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico, НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл» завершила очередной этап исследования об общепопуляционном иммунитете к новой коронавирусной инфекции в мегаполисах России. На основе полученных в Санкт-Петербурге данных исследователи предположили, что свыше 50% жителей крупных городов России имеют антитела к COVID-19. Группа специалистов из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico, НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл» завершила очередной этап исследования об общепопуляционном иммунитете к новой коронавирусной инфекции в мегаполисах России. На основе полученных в Санкт-Петербурге данных исследователи предположили, что свыше 50% жителей крупных городов России имеют антитела к COVID-19.

К такому выводы аналитики пришли после сопоставления статистики по распространению инфекции в мегаполисах страны и особенностей внутренней мобильности населения разных городов.

«В ходе исследования в период с 21 февраля по 5 марта по выборке, репрезентативной населению города, у 53,4% участников тест на антитела к новому коронавирусу дал положительный результат (разброс значений находится в диапазоне от 47,5% до 59,4%). В ходе предыдущего исследования в ноябре 2020 года этот показатель составлял 24%», – рассказал руководитель исследовательской группы, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Антон Барчук.

Он уточнил, что в течение зимних месяцев было отмечено двукратное увеличение обладателей антител. Такой уровень носителей антител, по данным заместителя директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарьи Даниленко, достаточен для стабилизации ситуации с инфекцией. Защитным барьером считается показатель в 70–80% носителей антител.

В июле 2020 года завершился первый этап популяционного исследования, проводимого в Санкт-Петербурге. С 27 мая по 26 июня тестирование прошли 1 054 человека, антитела были обнаружены у 8% обследованных. В августе специалисты объявили об окончании второго этапа исследования – тогда антитела обнаружили у 13% респондентов.

Третий этап проводили с октября по ноябрь – исследование показало, что среди жителей Санкт-Петербурга было около 24% носителей антител к коронавирусной инфекции. Тогда специалисты отмечали, что значительный рост доли носителей антител на популяционном уровне произошел в ноябре, в последние две недели исследования этот показатель приближался к 30%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 января 2021 года также рассказала о промежуточных результатах популяционного исследования, проводимого ведомством. По итогам третьего этапа исследования, который проходил в 26 регионах России, антитела имели не менее 25% обследованных жителей.

«Первый этап был в июне-июле, второй – в августе-сентябре, и третий мы закончили в декабре. В исследование были вовлечены почти 70 тысяч человек на каждом этапе. В общей сумме это более 160 тысяч проведенных обследований людей. На сегодняшний день можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельный вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным. В разных субъектах эти цифры разнятся – это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная, но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах», – уточнила Попова.