НИПК «Электрон» оспаривает в суде перешедшие к конкуренту контракты по КЖЦ на 3,4 млрд рублей

Санкт-петербургский производитель медоборудования НИПК «Электрон» требует через Арбитражный суд Москвы отменить решение о заключении трех контрактов жизненного цикла (КЖЦ) по поставке рентгеновского оборудования на общую сумму 3,347 млрд рублей. Первоначально победителем конкурсов, объявленных в 2020 году, был признан НИПК «Электрон», однако после завершения формальных процедур договоры были подписаны с «С.П. Гелпик». Первый иск столичный арбитраж отклонил, решения еще по двум делам пока не вынесены. Санкт-петербургский производитель медоборудования НИПК «Электрон» требует через Арбитражный суд Москвы отменить решение о заключении трех контрактов жизненного цикла (КЖЦ) по поставке рентгеновского оборудования на общую сумму 3,347 млрд рублей. Первоначально победителем конкурсов, объявленных в 2020 году, был признан НИПК «Электрон», однако после завершения формальных процедур договоры были подписаны с «С.П. Гелпик». Первый иск столичный арбитраж отклонил, решения еще по двум делам пока не вынесены.

Как следует из документов суда, в 2020 году НИПК «Электрон» был признан победителем трех конкурсов с начальной ценой 1,136 млрд, 1,714 млрд и 1,697 млрд рублей соответственно на поставку рентгеновской техники по КЖЦ в столичные медучреждения, подав ценовые предложения в 11,544 млн, 7,252 млн и 7,4 млн рублей за аппарат, с учетом сервиса, с максимальным сроком до 31 декабря 2032 года.

Однако ГАУ «Гормедтехника» не устроила банковская гарантия, предоставленная компанией для подписания договора, в результате чего заказчик посчитал НИПК «Электрон» уклонившимся от заключения контракта. В результате «Гормедтехника» отказалась от поставок НИПК «Электрон» и подписала договор не с победителем тендера, а с другим производителем рентгеновского оборудования – «С.П. Гелпик», занявшим на всех трех конкурсах второе место, на сумму 1,378 млрд, 1,117 млрд и 852 млн рублей соответственно.

НИПК «Электрон» не согласился с позицией ГАУ «Гормедтехника» и обжаловал заключение контрактов с «С.П. Гелпик» в Арбитражном суде Москвы. Компания требовала признать незаконным решение о заключении контракта с другим поставщиком, а также ввести обеспечительные меры по запрету исполнения заключенных контрактов.

Арбитраж отказал НИПК «Электрон» в обеспечительных мерах, а в феврале 2021 года – и в удовлетворении первого из трех исков, признав предоставленную НИПК «Электрон» банковскую гарантию не соответствующей условиям конкурса из-за ограниченного покрытия суммы и подтвердив право ГАУ «Гормедтехника» заключить контракт с занявшим второе место поставщиком. Еще два иска будут рассмотрены судом в марте 2021 года.

Компании НИПК «Электрон» и «С.П. Гелпик» не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу спора в арбитраже. Vademecum направил запрос в ГАУ «Гормедтехника».

По состоянию на начало декабря 2020 года «Гормедтехника» инициировала конкурсные процедуры на приобретение медтехники по КЖЦ на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 98,5 млрд рублей. Всего ведомство объявило торги по приобретению 425 эндоскопических стоек на общую сумму 26,7 млрд рублей, 2,5 тысячи аппаратов УЗИ на 25,8 млрд рублей, 148 лапароскопических стоек на 13,8 млрд рублей, 504 рентгеновских аппарата на 12,6 млрд рублей, 138 маммографических аппаратов на 6,5 млрд, а также U- и С‑дуг, остеоденситометров, рельсовых систем подъема пациентов, компьютерных томографов и другого медоборудования. По состоянию на март 2021 года итоги ряда конкурсов, объявленных в 2020 году, еще не подведены.

По подсчетам Аналитического центра Vademecum, по итогам уже состоявшихся конкурсов крупнейшими поставщиками столичных властей по КЖЦ в 2019-2020 годах стали GE Healthcare (УЗИ, маммографы и КТ на общую сумму 11,389 млрд рублей), Siemens Healthineers и Philips (МРТ, ангиографы и УЗИ на 9,295 млрд и 7,793 млрд рублей соответственно).