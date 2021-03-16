Roche заключила соглашение о покупке производителя тестов на коронавирус GenMark

Швейцарская фармкомпания Roche заключила соглашение о покупке производителя диагностических тестов GenMark по цене $24,05 за акцию, что в совокупности составит $1,8 млрд. Закрытие сделки запланировано на II квартал 2021 года.

«Приобретение GenMark Diagnostics расширяет наш портфель молекулярной диагностики, включив в него решения для предоставления жизненно важной информации по борьбе с инфекциями», — заявил гендиректор Roche Томас Шинекер.

Компания GenMark со штаб-квартирой в Калифорнии производит молекулярные диагностические тесты, предназначенные для обнаружения нескольких возбудителей болезней в одном биоматериале пациента. Тест может определить разницу между более чем 20 вирусами и бактериями, включая коронавирус COVID-19.

Roche — крупнейшая в мире биотехнологическая компания, выпускающая препараты для лечения разных видов онкологии, инфекционных, офтальмологических заболеваний и болезней центральной нервной системы. Roche также является мировым лидером в области диагностики in vitro, тканевой диагностики рака и лечения диабета.

gxpnews