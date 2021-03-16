В Центре имени Гамалеи разрабатывают препараты против антибиотикорезистентности

Специалисты Центра имени Гамалеи разрабатывают лекарственные препараты, направленные на подавление устойчивости людей к различным антибиотикам, сообщил 13 марта директор центра Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Одна из самых, с моей точки зрения, интересных и замечательных разработок состоит в том, что, как мы знаем, одна из важнейших проблем – это антибиотикорезистентность. Во время пандемии, которая сейчас происходит, происходит гибель людей от того, что, находясь в стационарах, … они заражаются внутрибольничными инфекциями, которые все полностью антибиотикорезистентны», — цитирует ТАСС эксперта.

Гинцбург отметил, что в центре в течение последних 10 лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе и подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций, «которые полностью устойчивы».

Директор центра добавил, что на данный момент разработка находится на III стадии клинических испытаний. «Это фактически следующее поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности. Мы сейчас над этим успешно работаем. Надеюсь, если мы с вами встретимся через год, я вам что-нибудь конкретное расскажу», — сказал ученый.

Гинцбург также отметил, что его коллеги, специалисты Института иммунологии, разрабатывают вакцину против аллергии на орехи.

gxpnews