Lonza и Altimmune договорились о производстве назальной вакцины AdCOVID

Биофармацевтическая компания Altimmune расширяет сотрудничество со швейцарской компанией Lonza для производства назальной вакцины против коронавируса AdCOVID, сообщает Lonza.

В соответствии с соглашением, швейцарский фармпроизводитель введет в эксплуатацию специальный производственный комплекс для клинического и коммерческого производства AdCOVID, однодозовой интраназальной вакцины-кандидата, разработанной компанией Altimmune. Производство планируется организовать на предприятии Lonza недалеко от Хьюстона, США.

«Расширив наше сотрудничество с Lonza для ввода в эксплуатацию специализированного производственного комплекса, мы создаем дополнительные мощности и резервы в нашем производстве для поддержки потенциальных клинических испытаний на поздней стадии с AdCOVID и потенциальных будущих коммерческих поставок», — отметил вице-президент по разработке продуктов компании Altimmune Виджаянти Кришнан.

Клиническое исследование фазы I препарата началось недавно, результаты будут получены во II квартале 2021 года. Если данные фазы I и последующих клинических испытаний подтвердят доклинические наблюдения и AdCOVID будет успешно коммерциализирован, то он может стать важной альтернативой вакцинам против коронавируса, которые вводят внутримышечно, предполагая простоту назального введения, потенциальную легкость хранения, а также возможность блокировать передачу вируса.

Основываясь на первых данных, Altimmune предполагает, что AdCOVID может обеспечить иммунитет до года и более после приема одной дозы.

gxpnews