«Р-Фарм» будет изготавливать вакцину от коронавируса

Группа компаний «Р-Фарм» будет изготавливать вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил глава «Р-Фарм» Алексей Репик на совещании у президента Российской Федерации 11 марта.

По словам Алексея Репика, производство российский вакцины началось на площадке «Р-Фарм», которая находится в особой экономической зоне «Технополис Москва».

«Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне «Технополис Москва», уже сейчас выпускает первые серии вакцины», — сказал основатель и председатель совета директоров «Р-Фарм», выступая перед Владимиром Путиным на совещании о мерах по стимулированию инвестиционной активности.

Он также сообщил, что во II квартале 2020 года в условиях экономической неопределенности компания запустила три масштабных проекта по строительству и модернизации производств: помимо Москвы, еще в Ярославле и в Ростове Великом. Общий объем инвестиций в них превысил 17 млрд рублей.

Репик также рассказал, что в 2013 году компания начала инвестировать в препарат для лечения аутоиммунных заболеваний «Артлегиа», вложила в него более 18 млрд рублей.

«Когда мы столкнулись с COVID-19, оказалось, что именно «Артлегиа» в состоянии остановить развитие цитокинового шторма, и благодаря препарату уже более чем 200 тысячам пациентов в России удалось сохранить свое здоровье и жизнь», — отметил он. — «В 2011 году, еще чуть раньше, запуск программы «Фарма-2020» Минпромторгом России подтолкнул нас начать строительство завода по производству химсубстанций «Фармославль». В производство тогда было вложено более 5 млрд рублей».

Репик подчеркнул, что эти инвестиции позволили обеспечить более 1 млн пациентов в России препаратом для лечения легкой и средней форм COVID-19 «Коронавир».

gxpnews