Вакцину «Спутник V» одобрили в Азербайджане

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики одобрило применение российской вакцины «Спутник V» в стране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, препарат одобрен в 51 стране с общим населением свыше 1,3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

«Решение об одобрении применения вакцины «Спутник V» в Азербайджане принято на основании всесторонней оценки препарата специалистами министерства здравоохранения. Российская вакцина станет эффективным средством для профилактики коронавируса и позволит приблизить отмену ограничений, связанных с пандемией», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании и Намибии.

gxpnews