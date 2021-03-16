В России создали тест для определения количества коронавируса в мазке

Первый в России тест для определения количества РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале создали сотрудники научной группы разработки новых методов диагностики острых респираторных заболеваний Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказала «Известиям» руководитель группы и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ Светлана Яцышина.

По ее словам, данные теста помогут сделать вывод о степени заразности зараженного человека.

«Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами — эффективность лечения», — сказала Яцышина.

Она отметила, что с помощью нового набора реагентов количественное содержание РНК SARS-CoV-2 можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах.

Этот анализ важен не только для выявления заразившихся и их своевременной изоляции, но и для больных с признаками поражения легких. Как пишет газета, разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного регистрационного свидетельства в России.

gxpnews