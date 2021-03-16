Как регистрируются и «живут» фармацевтические товарные знаки в России

Фармацевтическая промышленность является одним из приоритетных высокотехнологичных направлений развития экономики России. Согласно материалам аналитической компании DSM Group рынок лекарств в РФ в январе-сентябре 2020 года вырос на 10,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 819,7 млрд рублей.

Россия входит в десятку крупнейших фармацевтических рынков, по итогам 2019 г. объем продаж фармпродукции в РФ составляет 194 долл. США на 1 человека в год и продолжает расти, благодаря многим тенденциям, среди которых, помимо пандемии, повышение продолжительности жизни, растущие пропаганда и стремление людей к здоровому образу жизни.

Развитие фармацевтического рынка и расширение ассортимента лекарственных средств может происходить только вместе с разработкой соответствующей стратегии защиты интеллектуальной собственности. Что должен учитывать производитель и правообладатель товарного знака на протяжении всего жизненного цикла лекарственного средства?

Подбор, оформление и регистрация

Согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 22.12.2020), лекарственные средства могут производиться, храниться, ввозиться, экспортироваться, рекламироваться, продаваться и использоваться в России только в том случае, если они зарегистрированы Министерством здравоохранения РФ (за исключением особых случаев) и на них выдано регистрационное удостоверение.

При подаче заявления о государственной регистрации лекарственного препарата заявитель должен указать наименование лекарственного средства — например, его международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное, или химическое и торговое наименование, присвоенное разработчиком лекарственного средства.

Закон запрещает регистрацию:

лекарственных препаратов, отличающихся друг от друга качественным составом действующих веществ, под одинаковым торговым наименованием;

одного лекарственного препарата, регистрируемого одним и тем же заявителем, в виде двух или более лекарственных препаратов под различными торговыми наименованиями.

Равным образом, евразийские Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения (применяемые с 01 января 2021 г. и утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 78) запрещают регистрацию под одним торговым наименованием лекарственных препаратов, имеющих различный качественный состав действующих веществ.

При этом указанные Правила допускают регистрацию одного лекарственного препарата с различными торговыми наименованиями в разных государствах-членах в следующих случаях:

использование предложенного торгового наименования может противоречить нормам права и морали или иным образом не учитывает национальные культурные и (или) языковые особенности;

интеллектуальные права на торговое наименование в виде товарного знака принадлежат лицу, отличающемуся от лица, подавшего заявление на регистрацию лекарственного препарата (далее — заявитель), или держателя регистрационного удостоверения, и заявитель или держатель регистрационного удостоверения не могут предоставить соответствующего лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака;

лекарственный препарат был зарегистрирован под разными торговыми наименованиями в соответствии с законодательством государств-членов до 31 декабря 2020 г.

В то же время Гражданский кодекс РФ никаким образом не ограничивает виды лекарственных средств, в отношении которых могут быть зарегистрированы товарные знаки. При регистрации товарного знака правообладатель приобретает исключительное право на его использование в отношении заявленного фармацевтического продукта, независимо от его состава или назначения (если только правообладатель не ограничил перечень, указав состав или назначение). Однако правообладатель должен соблюдать требования Закона «Об обращении лекарственных средств» при использовании товарного знака для фармацевтических продуктов.

В 2016 году Министерство здравоохранения РФ утвердило «Правила рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения» (Приказ Минздрава РФ от 29.06.2016 №429н). Согласно этим Правилам, не допускается использование в качестве торгового наименования лекарственного препарата такого наименования, которое является идентичным/тождественным или сходным до степени смешения с наименованием зарегистрированного лекарственного препарата. Согласно дополнительным ограничениям, торговое наименование лекарственного препарата не должно вводить в заблуждение потребителя относительно состава, свойства или действия лекарственного препарата и его производителя, и, кроме того, не должно содержать обозначений, тождественных или сходных с географическими наименованиями и именами собственными.

Требования к обозначениям, регистрируемых в качестве товарных знаков, регулируются частью IV Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает, что следующие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в том числе, предназначенных для фармацевтических препаратов:

обозначения, не обладающие различительной способностью или состоящие только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами;

обозначения, имеющие описательный характер (указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товара, а также на время, место и способ его производства или сбыта);

обозначения, представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Эти положения не применяются к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования (что должно быть подтверждено со ссылкой на период использования до даты подачи заявки).

Кроме того, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, которые:

являются ложными или способными ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Гражданский кодекс РФ запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые тождественны или сходны до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками и охраняемыми в России фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями других лиц. Однако, отсутствует положение, которое прямо запрещает регистрацию товарных знаков, сходных до степени смешения с ранее зарегистрированными наименованиями лекарственных препаратов. Тем не менее, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным на основании существования наименования лекарственного препарата, ранее зарегистрированного должным образом в Государственном реестре. Основанием для оспаривания может являться описательный характер товарного знака или его способность вводить потребителей в заблуждение в отношении товара или производителя.

В 2015 году Роспатент удовлетворил возражения и признал недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам «Сульсена» (Sulsena) (регистрационные номера 377521, 375705) и «Дисульсен» (Disulsen) (регистрационный номер 367350) на основании их сходства до степени смешения с наименованием фармацевтической субстанции «сульсен» (sulsen), которая была зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств в 1971 году. Товарные знаки были признаны описательными в отношении части указанных в свидетельствах товаров (которые содержат или изготовлены из сульсена) и способными ввести потребителя в заблуждение относительно состава и свойств другой части указанных товаров.

На этапе выбора наименования для лекарственных средств важно проводить поиск в соответствующих базах данных, в том числе поиск ранее зарегистрированных товарных знаков, фирменных наименований и наименований, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, чтобы гарантировать отсутствие потенциально препятствующих регистрации наименований.

Такая «предварительная работа» особенно поможет в свете дальнейших тенденций в законодательстве.

Так, например, существует пример законопроекта, согласно которому соискатель регистрационного удостоверения обязан предоставить информацию о товарном знаке, относящуюся к лекарственному средству, для которого зарегистрировано разрешение на продажу, а также подать письменное заявление о том, что регистрация лекарственного средства не нарушит права третьих лиц на товарные знаки (и изобретения).

При этом следует учитывать, что с 01 января 2021 г. регистрация лекарственных препаратов осуществляется исходя из Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения (утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 78). Указанные правила уже предусматривают необходимость предоставления сведений о том, зарегистрирован ли товарный знак, при этом если заявитель не является правообладателем соответствующего товарного знака, то потребуется приложить заверенную заявителем копию лицензионного договора или подтверждение регистрации предоставления права использования товарного знака.

Международное непатентованное наименование (МНН)

Гражданский кодекс не содержит специальных положений, касающихся регулирования МНН. Тем не менее, товарному знаку будет отказано в регистрации, если он является тождественным или сходным с МНН до степени смешения. Такой подход подтверждается судебной практикой.

В 2015 году Роспатент отказал в признании недействительным предоставление правовой охраны товарным знакам «Бравадин» (bravadin) (в латинице и кириллице) (IR 1086422, 1058997), не согласившись с доводом о том, что товарные знаки являются производными от МНН «Ивабрадин» и являются сходными с ним до степени смешения. Однако Суд по интеллектуальным правам отменил решения Роспатента, мотивируя тем, что товарные знаки образованы от МНН «Ивабрадин» (Ivabradine), широко используемого термина, что может ввести потребителей в заблуждение относительно характера продукта. Суд по интеллектуальным правам также признал, что регистрация товарных знаков противоречит общественным интересам.

Однородность товаров

В столкновении прав на товарные знаки и наименования лекарственных средств особое внимание уделяется вопросу оценки однородности товаров. К фармацевтической сфере более пристальное внимание, поскольку она напрямую связана со здоровьем потребителей, и для оценки сходства обозначений и однородности товаров требуется более жесткий подход.

В 2018 году Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Апизартрон» (Apizartron) (заявка 2016747372) для товаров 3 класса (косметика). Основанием для отказа послужило ранее зарегистрированное тождественное наименование лекарственного препарата (зарегистрированное для мази для кожи) и ранее зарегистрированный тождественный товарный знак того же производителя для товаров 5 класса (фармацевтические препараты). Роспатент посчитал заявленные товары 3 класса однородными товарам 5 класса, указанным в более ранней регистрации, принимая во внимание тождество спорных обозначений.

В 2017 году Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Валеодикрамен» (Valeodikramen) (заявка 2015737901), установив, что заявленные товары (седативные препараты) являются однородными биологически активным добавкам, в отношении которых был ранее зарегистрирован сходный товарный знак. Роспатент установил, что, хотя биологически активные добавки не могут рассматриваться как лекарственное средство, они имеют сходное назначение и применяются в той же области деятельности для поддержания здоровья человека.

Прекращение правовой охраны по причине неиспользования

В отношении фармацевтических товарных знаков действуют те же правила прекращения правовой охраны по причине их неиспользования, что и для других товарных знаков. Российское законодательство предусматривает трехлетний льготный период. Существует обязательная досудебная процедура, когда заинтересованное лицо должно направить правообладателю предложение об отказе от товарного знака или его уступке. В установленные сроки спор может быть передан на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам. В этой связи, крайне важно обеспечивать, что товарный знак используется в том виде, в каком он зарегистрирован.

gxpnews