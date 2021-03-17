Путин наградил главу компании-производителя «Арепливира» орденом Пирогова

Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что Петр Белый награжден «за заслуги в области производства лекарственных препаратов».
Входящий в группу «Промомед» саранский завод «Биохимик» в 2020 году разработал и начал производство препарата для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир»).
Как сообщал в феврале Минпромторг, с сентября завод уже увеличил производство лекарства в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, планируется нарастить объемы до двух миллионов.
Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810—1881). Орденом награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. В определенных случаях награды могут быть удостоены иностранные граждане. Первыми кавалерами ордена Пирогова стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением COVID-19. Фото: © РИА Новости / Нина Зотина