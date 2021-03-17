Путин наградил главу компании-производителя «Арепливира» орденом Пирогова

Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого. Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого.

Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что Петр Белый награжден «за заслуги в области производства лекарственных препаратов».

Входящий в группу «Промомед» саранский завод «Биохимик» в 2020 году разработал и начал производство препарата для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир»).

Как сообщал в феврале Минпромторг, с сентября завод уже увеличил производство лекарства в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, планируется нарастить объемы до двух миллионов.

Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810—1881). Орденом награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. В определенных случаях награды могут быть удостоены иностранные граждане. Первыми кавалерами ордена Пирогова стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением COVID-19. Фото: © РИА Новости / Нина Зотина