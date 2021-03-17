«  
  »

Путин наградил главу компании-производителя «Арепливира» орденом Пирогова

Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого.

Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что Петр Белый награжден «за заслуги в области производства лекарственных препаратов».

Входящий в группу «Промомед» саранский завод «Биохимик» в 2020 году разработал и начал производство препарата для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир»).

Как сообщал в феврале Минпромторг, с сентября завод уже увеличил производство лекарства в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, планируется нарастить объемы до двух миллионов.

Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810—1881). Орденом награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. В определенных случаях награды могут быть удостоены иностранные граждане. Первыми кавалерами ордена Пирогова стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением COVID-19. Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (оценок: 3, среднее: 3,00 из 5)
 Загрузка...

16 марта, 2021 | Просмотров: 134