Moderna начинает испытания новой вакцины с более простыми условиями хранения

Moderna заявила, что начала испытания новой вакцины против COVID-19 под названием мРНК-1283. Новый препарат будет храниться при более высоких температурах, что упростит его перевозку и хранение.

Moderna заявила, что начала дозирование новой кандидатной вакцины мРНК-1283 первым участникам испытаний, сообщает Reuters. Препарат можно будет хранить и перевозить в обычных холодильниках. Cуществующая версия вакцины, мРНК-1273, может храниться при температуре не выше -20 °C.

Компания утверждает, что это поможет упростить распространение вакцины, особенно в развивающихся странах, где проблемы с цепочкой поставок могут затруднить вакцинацию.

В ходе исследования будет оцениваться безопасность и иммуногенность вакцины при трех уровнях дозирования. Она будет вводиться здоровым взрослым людям либо в виде однократной дозы, либо в виде двух доз с интервалом в 28 дней. Кроме того, Moderna планирует оценить новый препарат мРНК-1283 в качестве бустерной вакцины в будущих исследованиях.

Также на прошлой неделе Moderna начала вводить первым участникам исследования бустерные вакцины против COVID-19. Они нацелены на вариант, известный как B.1.351, который впервые появился в Южной Африке. Компания планирует протестировать в качестве бустерной дозы несколько модификаций: мРНК-1273.351 против конкретно африканского штамма, поливалентную вакцину мРНК-1273.211 и третью дозу обычной вакцины мРНК-1273.

Ранее «ФВ» сообщал, что, согласно последнему исследованию, одной дозы вакцины Pfizer и Moderna может быть достаточно для защиты людей, уже переболевших COVID-19. Согласно данным испытаний, ответ антител у людей, переболевших COVID-19 после первой дозы вакцины, был равен ответу у не болевших людей после второй дозы.

Николай Соколов

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