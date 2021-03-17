В PharmaSpace нашли новых партнеров через Speed Dating Green Cross

Более 20 переговоров провел фарммаркетплейс PharmaSpace во время второй встречи аптечных сетей, фармацевтических и сервисных компаний в рамках Pharma Meeting Point. Организаторами мероприятия в формате «мгновенных деловых знакомств», или Speed Dating, выступили компания «Зеленый Крест» и Женский фармацевтический клуб. Его посетили свыше трехсот представителей фармотрасли из 57 аптечных сетей и 71 фармкомпании.

В течение дня участники, чередуясь за столами, представляли свои компании, продукты и услуги. На каждую встречу отводилось по 10–15 минут, что способствовало энергичным знакомствам, конкретным обсуждениям и концентрированному согласованию следующих шагов в развитии делового взаимодействия в вопросах лекарственного обеспечения рынка России.

«Нам удалось провести переговоры и обсудить дальнейшее сотрудничество с десятками потенциальных и действующих партнеров, – сообщил коммерческий директор интернет-платформы прямых контактов и контрактов между аптечными сетями и фармкомпаниями PharmaSpace Алексей Дубенсков. – Среди них известные российские производители, дистрибьюторы и аптечные сети: Solopharm, «Татхимфармпрепараты», «Болеар», «Фармия», «Вита-Плюс», «Планета здоровья», A.V.E., «Народная аптека», «Социальная аптека», «Невис», «Здоровье» и многие другие».

«Такой формат хорошо зарекомендовал себя на международных площадках, – отметил генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора проектов PharmaSpace, PharmaTrace и Sooplata 2.0, Герман Иноземцев. – Я принимал участие в таких мероприятиях в Милане, Майами, Гонконге и Дубае. Могу подтвердить, что и в Москве формат смог реализовать свой потенциал».

Представители B2B маркетплейса отметили, что участвовавшие в мероприятии фармпроизводители и аптечные ритейлеры подтвердили свой высокий интерес к развитию проекта прямых контактов и контрактов PharmaSpace, который прошел «пилотную фазу» в 2020 году и выходит на постоянную масштабную работу с начала 2021 года.

PharmaSpace – интернет-платформа прямых контактов и контрактов между производителями и аптечными сетями, построенная на принципе бесконтактного электронного документооборота. Все оферты от фармпроизводителей и акцепты от аптек отображаются в электронном виде, отчеты доступны онлайн. Необходимая документация в полном объеме может быть представлена в соответствующие ведомства участниками самостоятельно.

PharmaTrace – инновационная IT компания-разработчик облачной B2B платформы в сфере производственной и складской логистики товаров. Предоставляет услуги и программные решения для участников фармацевтического рынка: Check, Track&Trace (CTT), SmartWTS.

Sooplata 2.0 – организация программ лояльности и поддержки пациентов, а также трейд-маркетинга в крупных аптечных сетях. 45 брендов и 23 тысяч аптек по всей России уже подключены и готовы обслуживать пациентов по индивидуальной программе.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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