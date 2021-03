Порядок маркировки БАД будет определен в ходе пилотного проекта В PharmaSpace нашли новых партнеров через Speed Dating Green Cross » Китай одобрил для экстренного применения четвертую вакцину от COVID-19 Китай выдал разрешение на применение четвертой по счету вакцины от COVID-19, созданной компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академией наук. Фаза III испытаний препарата продолжается по сей день, однако результаты предыдущих этапов исследований опубликованы не были. Китай одобрил новую рекомбинантную вакцину ZF2001 от COVID-19 для экстренного применения, разработанную фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Китайской академией наук под руководством главы Центра по контролю заболеваний (CDC) Гао Фу. Об этом объявил Институт микробиологии Китайской академии наук в своем заявлении. С ноября 2020 года по настоящее время проводится последний этап тестирования вакцины на территории Китая, Эквадора, Узбекистана и нескольких других стран при участии 29 тыс. человек. Фазы I и II клинических испытаний препарата завершились еще в октябре прошлого года. Исследования были организованы в Пакистане, Индонезии и Узбекистане. Новый препарат относится к группе субъединичных белковых вакцин, которые в основном похожи на многие другие зарегистрированные вакцины. Они обучают организм распознавать спайковый белок на поверхности вируса. Разница заключается в том, что такие вакцины содержат не весь вирус, а только его субъединицы, проще говоря, фрагменты, что делает их на сегодняшний день одними из самых безопасных. В рецензируемых научных журналах нет результатов клинических испытаний, показывающих эффективность и безопасность ZF2001. Представитель компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical заявил, что в настоящее время подобного рода информация не может быть передана третьим лицам, но, как утверждается, производитель активно предоставляет все данные органам здравоохранения. КНР выдала разрешение на экстренное применение уже четырех противоковидных вакцин, три из которых были одобрены для общего использования. Среди них вакцина Ad5-nCoV китайской компании CanSino, BBIBP-CorV от Sinopharm и CoronaVac компании Sinovac.

При этом было официально опубликовано лишь одно исследование в медицинском журнале The Lancet, в котором содержится информация о фазах I и II испытаний CoronaVac в Китае. Несмотря на такое количество одобренных вакцин, иммунизация населения КНР в 1,4 млрд человек проходит медленными темпами. По словам представителей правительства, в стране было использовано 64,98 млн доз вакцин, пишет агентство The Associated Press. Владимир Заболотских

